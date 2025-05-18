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Kimler Galatasaraylıydı Bir Hatırlayalım: Galatasaray Şampiyonluğuyla Sevinçten Havaya Uçan Ünlüler!

Kimler Galatasaraylıydı Bir Hatırlayalım: Galatasaray Şampiyonluğuyla Sevinçten Havaya Uçan Ünlüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2025 - 22:17

Geçtiğimiz saatlerde, Kayserispor'la maçını 3-0 tamamlayan ve 25. kez şampiyonluk olup beş yıldıza ulaşan Galatasaray, gündeme bomba gibi oturdu. 

Galatasaraylıların kutlamaları ülkenin dört bir yanında devam ederken, Galatasaraylı ünlülerimiz de boş durmadı! Gelin, kimler Galatasaraylıymış bir hatırlayalım ve paylaşımlarını beraber inceleyelim!

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Galatasaray, geçtiğimiz dakikalarda Süper Lig’de bir kez daha yıldızını parlatarak tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti!

Galatasaray, geçtiğimiz dakikalarda Süper Lig’de bir kez daha yıldızını parlatarak tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti!

Kulüp armasına beşinci yıldızı ekleme hakkı kazanan sarı kırmızılılar, Kayserispor'u 3-0 skorla yenerek 25.şampiyonluğa ve beş yıldıza ulaştı.

İlk gol Osimhen'den, ikinci gol Barış Alper'den, üçüncü gol ise Muslera'dan geldi. 

Senelerdir fanatik Galatasaraylılığına şahitlik ettiğimiz birçok ünlü maçı statta izlerken, kimileri de takımının başarısını büyük bir coşkuyla evde kutladı.

Kaçıranlar için şampiyonluğu getiren maça dair tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hazırsanız gelin, kimler Galatasaraylıydı hatırlayalım ve şampiyonluğu nasıl kutladılar beraber görelim; Mehmet Aslan

Hazırsanız gelin, kimler Galatasaraylıydı hatırlayalım ve şampiyonluğu nasıl kutladılar beraber görelim; Mehmet Aslan

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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