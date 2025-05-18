Kimler Galatasaraylıydı Bir Hatırlayalım: Galatasaray Şampiyonluğuyla Sevinçten Havaya Uçan Ünlüler!
Geçtiğimiz saatlerde, Kayserispor'la maçını 3-0 tamamlayan ve 25. kez şampiyonluk olup beş yıldıza ulaşan Galatasaray, gündeme bomba gibi oturdu.
Galatasaraylıların kutlamaları ülkenin dört bir yanında devam ederken, Galatasaraylı ünlülerimiz de boş durmadı! Gelin, kimler Galatasaraylıymış bir hatırlayalım ve paylaşımlarını beraber inceleyelim!
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Galatasaray, geçtiğimiz dakikalarda Süper Lig’de bir kez daha yıldızını parlatarak tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti!
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Hazırsanız gelin, kimler Galatasaraylıydı hatırlayalım ve şampiyonluğu nasıl kutladılar beraber görelim; Mehmet Aslan
Berkay
Çağla Şıkel
İrem Derici
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Eda Ece
Kenan Doğulu
Pınar Altuğ
Giray Altınok
Emre Altuğ
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Tolga Çevik
Doğa Rutkay
Hakan Hatipoğlu
Pelin Öztekin
İpek Filiz Yazıcı
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Nihat Doğan
Ata Demirer
Cem Davran
Şahan Gökbakar
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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