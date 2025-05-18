Tuba Büyüküstün ve Hadise'yle Birbirine Giren Seda Bakan'dan Bir Beğeni Fiyaskosu Daha!
Zeytin Ağacı'ndaki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le de, Esas Oğlan'daki 'kız kardeşi' Hadise'yle de arası 'yanlışlıkla' beğendiği yorumlar yüzünden bozulan Seda Bakan'dan bir beğeni fiyaskosu daha geldi!
Bu sefer de mi yanlışlıkla oldu bilemiyoruz fakat Seda Bakan'ın beğendiği son yorum oldukça manidardı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sene temmuz aylarında Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı'nın ikinci sezon galasında bir küçük Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan gerilimi yaşanmıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeytin Ağacı konusu kapandı, bu sefer Seda Bakan yakın dostu olduğunu bildiğimiz Hadise'yle bir iş birliğine girdi.
Olaylar tam durulacak gibiydi ki Seda Bakan yine yerinde duramadı. Bu da "yanlışıkla" değildi herhalde...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın