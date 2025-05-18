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Tuba Büyüküstün ve Hadise'yle Birbirine Giren Seda Bakan'dan Bir Beğeni Fiyaskosu Daha!

Tuba Büyüküstün ve Hadise'yle Birbirine Giren Seda Bakan'dan Bir Beğeni Fiyaskosu Daha!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2025 - 17:48

Zeytin Ağacı'ndaki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le de, Esas Oğlan'daki 'kız kardeşi' Hadise'yle de arası 'yanlışlıkla' beğendiği yorumlar yüzünden bozulan Seda Bakan'dan bir beğeni fiyaskosu daha geldi!

Bu sefer de mi yanlışlıkla oldu bilemiyoruz fakat Seda Bakan'ın beğendiği son yorum oldukça manidardı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Geçtiğimiz sene temmuz aylarında Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı'nın ikinci sezon galasında bir küçük Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan gerilimi yaşanmıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz sene temmuz aylarında Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı'nın ikinci sezon galasında bir küçük Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan gerilimi yaşanmıştı hatırlarsanız.

Seda Bakan'ın 'Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca...' sözleri Büyüküstün tarafından 'Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun.' ifadeleriyle bölünmüştü. 

Tuba Büyüküstün'ün tavrı göze batarken, 'Seda sus, tamam sus' demesi de kameralara yansımış, Büyüküstün tepki çekmişti. 

Aralarında bir sorun olmadığını ifade ettiler ama bu 'ateşkesi' bozan Seda Bakan olmuştu. Önce bir sosyal medya kullanıcısının,'Olay büyümesin diye alttan aldığınız Türk halkı fark etti, sen seni yedirsen de biz seni yedirmeyiz aşko' yorumunu, sonra da '3. sezon iptal olmasın diye paylaştın değil mi?' diye soran yorumları beğendi kendisi... 

Sonrasında bir daha hiç 'kız kardeşiz biz' hallerinde göremedik ikiliyi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Zeytin Ağacı konusu kapandı, bu sefer Seda Bakan yakın dostu olduğunu bildiğimiz Hadise'yle bir iş birliğine girdi.

Zeytin Ağacı konusu kapandı, bu sefer Seda Bakan yakın dostu olduğunu bildiğimiz Hadise'yle bir iş birliğine girdi.

Bir dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan'da Hadise ile Seda Bakan beraber başrol paylaştı. Galaya aynı elbiseyi giyerek gelen ikili, en başından bu yana 'Kız kardeşlik' mesajları veriyor, aralarından su sızmıyordu. 

Tesadüfe bakın ki bu dostluk da tıpkı Tuba olayındaki gibi bir yorum beğenisiyle sonlandı. Bu sefer de bir sosyal medya kullanıcısının, 'Son projede harcattın kendini' yorumuna like bıraktı Seda Bakan... 

Ardından, 'Seri like'a bağlamış olabilirim, bilinçli değildi' dedi ama Hadise affetmedi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olaylar tam durulacak gibiydi ki Seda Bakan yine yerinde duramadı. Bu da "yanlışıkla" değildi herhalde...

Olaylar tam durulacak gibiydi ki Seda Bakan yine yerinde duramadı. Bu da "yanlışıkla" değildi herhalde...

Bir sosyal medya kullanıcısının yeni paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, 'Önce Tuba sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?' yorumunu beğendi.

Bu seri like'a bağlama meselesi Seda Bakan'ın başına daha çok iş açacak gibi duruyor! İşin kötüsü, fark edilmeyeceğini sanıyor herhalde ama magazinden hiçbir zaman kaçmıyor... 

Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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