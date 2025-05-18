Tuba Büyüküstün ve Hadise'yle Birbirine Giren Seda Bakan'dan Bir Beğeni Fiyaskosu Daha!

Seda Bakan'ın 'Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca...' sözleri Büyüküstün tarafından 'Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun.' ifadeleriyle bölünmüştü.

Tuba Büyüküstün'ün tavrı göze batarken, 'Seda sus, tamam sus' demesi de kameralara yansımış, Büyüküstün tepki çekmişti.

Aralarında bir sorun olmadığını ifade ettiler ama bu 'ateşkesi' bozan Seda Bakan olmuştu. Önce bir sosyal medya kullanıcısının,'Olay büyümesin diye alttan aldığınız Türk halkı fark etti, sen seni yedirsen de biz seni yedirmeyiz aşko' yorumunu, sonra da '3. sezon iptal olmasın diye paylaştın değil mi?' diye soran yorumları beğendi kendisi...

Sonrasında bir daha hiç 'kız kardeşiz biz' hallerinde göremedik ikiliyi.