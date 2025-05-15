Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Stylist'i Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'yı Yine Görmezden Gelmeyi Tercih Etti!
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonu 15 Mayıs'ta yayına girdi. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Başak Dizer'in paylaşımı dikkat çekti.
Dizide birçok oyuncunun stylist'liğini yapan Başak Dizer'in Hakan Kurtaş'a hikayesinde yer verirken, dizinin başrolü Serenay Sarıkaya'yı es geçmesi, özellikle bir kullanıcının gözüne fena battı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi birinci sezonuyla büyük ses getirmişti.
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Fakat işin her zaman bir de magazin tarafı var biliyorsunuz... Diziyle direkt olarak bağlantılı dikkat çeken konulardan biri Başak Dizer ve paylaşımı!
Daha doğrusu, yıllardır Serenay Sarıkaya'yı es geçişleri göze battı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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