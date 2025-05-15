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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Stylist'i Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'yı Yine Görmezden Gelmeyi Tercih Etti!

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Stylist'i Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'yı Yine Görmezden Gelmeyi Tercih Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.05.2025 - 00:49

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonu 15 Mayıs'ta yayına girdi. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı dizi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Başak Dizer'in paylaşımı dikkat çekti. 

Dizide birçok oyuncunun stylist'liğini yapan Başak Dizer'in Hakan Kurtaş'a hikayesinde yer verirken, dizinin başrolü Serenay Sarıkaya'yı es geçmesi, özellikle bir kullanıcının gözüne fena battı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi birinci sezonuyla büyük ses getirmişti.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi birinci sezonuyla büyük ses getirmişti.

Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonu, 12 Mayıs 2024'te yayınlandı. 

8 bölümden oluşan dizinin kadrosu ayrı, konusu ayrı çekti izleyiciyi... Serenay Sarıkaya'ya eşlik eden isimler arasında Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş, Meriç Aral, Ahmet Rıfat Şungar, Esra Ruşan, Gülcan Arslan gibi oyuncular vardı. 

Çekimleri aylar önce tamamlanan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu 15 Mayıs'ta yayınlandı. Şimdiden sosyal medyada yankı uyandıran dizide Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla karakteri ile Hakan Kurtaş'ın hayat verdiği Cem Murathan karakterinin aşk serüveni konu alınıyor.  

Heyecan dorukta anlayacağınız, şimdiye kadar gelen geri dönüşler de dizinin gayet keyifli olduğu yönünde.

Hatta dizinin bir sahnesi çoktan X'i ayağa kaldırdı bile! Kaçıranlar için bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat işin her zaman bir de magazin tarafı var biliyorsunuz... Diziyle direkt olarak bağlantılı dikkat çeken konulardan biri Başak Dizer ve paylaşımı!

Fakat işin her zaman bir de magazin tarafı var biliyorsunuz... Diziyle direkt olarak bağlantılı dikkat çeken konulardan biri Başak Dizer ve paylaşımı!

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde birçok oyuncunun styling'ini yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından Netflix'in bir paylaşımını yeniden paylaştı. 

Dizinin tüm karakterlerinin dump olarak paylaşıldığı gönderiden yalnızca Hakan Kurtaş'ı seçen ve hikayesine onu taşıyan Başak Dizer, bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Daha doğrusu, yıllardır Serenay Sarıkaya'yı es geçişleri göze battı...

Daha doğrusu, yıllardır Serenay Sarıkaya'yı es geçişleri göze battı...

@nurmagazins isimli içerik üreticisinin DM kutusuna gelen mesaj, hesap sahibi tarafından da haklı bulundu. 

Başak Dizer'in elbette sırf o projede çalışıyor diye Serenay Sarıkaya'ya hikayesinde yer verme mecburiyeti yoktu. Fakat yine de bugüne dek, eşiyle partner olduğunda bile fotoğrafını paylaşmıyor oluşu, 'Bu kasıtlı bir hareket mi?' sorusunu akıllara getirdi. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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