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Ortalığı Ateşe Verdi: Arzu Sabancı'dan Like Alınca Keyiflenen Hande Erçel İkinci Cannes Kombiniyle Şov Yaptı!

Ortalığı Ateşe Verdi: Arzu Sabancı'dan Like Alınca Keyiflenen Hande Erçel İkinci Cannes Kombiniyle Şov Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.05.2025 - 21:42

Pomellato'nun global marka elçisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, festivalin ikinci gününde tercih ettiği kombinle arada bırakmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ikinci Cannes kombinini paylaşan Hande Erçel, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim 🔥

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Her sene ne zaman bir festival, ödül töreni olsa gözlerin çevrildiği ilk isimlerden biri Hande Erçel oluyor biliyorsunuz!

Her sene ne zaman bir festival, ödül töreni olsa gözlerin çevrildiği ilk isimlerden biri Hande Erçel oluyor biliyorsunuz!

Hakan Sabancı'yla yıllardır devam eden istikrarlı ilişkisi, sürekli tartışmaya sebep olan oyunculuğu, sosyal medya pozları ve güzelliğiyle sık sık gündem olan Hande Erçel, yine ödül törenlerinde şov yaptığı dönemlerden birinde şu anda!

Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giriş yaptı kendisi... ❤️‍🔥

Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde pembelere bürünerek kırmızı halıda salınan Hande Erçel, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde pembelere bürünerek kırmızı halıda salınan Hande Erçel, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Dünyaca ünlü İtalyan takı markası Pomellato'nun global marka elçisi olan Hande Erçel, “Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galası için Giambattista Valli elbise ve Pomellato mücevherler tercih etmişti. 

Kimilerinin çok beğendiği kombin, kimilerinin de 'tavus kuşuna benzemiş' gibi benzetmelerde bulunmasına sebep olmuştu. Ne çok beğenildi, ne hiç beğenilmedi, bir arada bıraktı bizi!

Fakat sevdiceğinin ailesi bayıldı sanıyoruz... Hande Erçel'e çok da sıcak bakmadığı dedikoduları dönen Arzu Sabancı'dan ve müstakbel eltisinden hemen like geldi Hande'nin Cannes fotoğraflarına.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde Cannes'ın üçüncü günü için seçtiği ikinci kombiniyle karşımıza çıktı!

Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde Cannes'ın üçüncü günü için seçtiği ikinci kombiniyle karşımıza çıktı!

Kaynanadan like'ı almak mı keyiflendirdi ne oldu bilmiyoruz ama bu sefer nokta atışı yaptığı bir elbiseyle poz verdi. Styling'ini İnan Kırdemir'in yaptığı Hande Erçel, Pomelllato takılarını bu sefer Balmain elbiseyle tamamladı. 

Derin bacak dekoltesine ve inanılmaz da güzel bir renge sahip elbisesi kadar, elbisenin onun üstünde duruşu da olay yarattı! İlk pembeli kombininin aksine resmen ortalığı ateşe verdi, X'i de ayağa kaldırdı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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