Ortalığı Ateşe Verdi: Arzu Sabancı'dan Like Alınca Keyiflenen Hande Erçel İkinci Cannes Kombiniyle Şov Yaptı!

Dünyaca ünlü İtalyan takı markası Pomellato'nun global marka elçisi olan Hande Erçel, “Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galası için Giambattista Valli elbise ve Pomellato mücevherler tercih etmişti.

Kimilerinin çok beğendiği kombin, kimilerinin de 'tavus kuşuna benzemiş' gibi benzetmelerde bulunmasına sebep olmuştu. Ne çok beğenildi, ne hiç beğenilmedi, bir arada bıraktı bizi!

Fakat sevdiceğinin ailesi bayıldı sanıyoruz... Hande Erçel'e çok da sıcak bakmadığı dedikoduları dönen Arzu Sabancı'dan ve müstakbel eltisinden hemen like geldi Hande'nin Cannes fotoğraflarına.