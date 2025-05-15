Ortalığı Ateşe Verdi: Arzu Sabancı'dan Like Alınca Keyiflenen Hande Erçel İkinci Cannes Kombiniyle Şov Yaptı!
Pomellato'nun global marka elçisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, festivalin ikinci gününde tercih ettiği kombinle arada bırakmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ikinci Cannes kombinini paylaşan Hande Erçel, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim 🔥
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Her sene ne zaman bir festival, ödül töreni olsa gözlerin çevrildiği ilk isimlerden biri Hande Erçel oluyor biliyorsunuz!
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Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin ikinci gününde pembelere bürünerek kırmızı halıda salınan Hande Erçel, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde Cannes'ın üçüncü günü için seçtiği ikinci kombiniyle karşımıza çıktı!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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