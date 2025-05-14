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Cannes Film Festivali'ne Yapımcı Kimliğiyle Katılan Damla Sönmez Kırmızı Halıda Fırtınalar Estirdi!

Cannes Film Festivali'ne Yapımcı Kimliğiyle Katılan Damla Sönmez Kırmızı Halıda Fırtınalar Estirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2025 - 23:45

Cannes Film Festivali'ne katılacağından daha önce haberimiz olmayan ünlü oyuncu Damla Sönmez sürpriz yaptı! Üstelik, hemen hemen tüm ünlülerin sponsorlukla katıldığı festivalde yapımcı kimliğiyle boy gösterdi. Tarzı da Birce Akalay ve Hande Erçel'in aksine çok beğenildi...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Bu yıl 78.'si düzenlenen ve merakla beklenen Cannes Film Festivali, geçtiğimiz gün (13 Mayıs) başladı!

Bu yıl 78.'si düzenlenen ve merakla beklenen Cannes Film Festivali, geçtiğimiz gün (13 Mayıs) başladı!

Ünlülerin akın akın gittiği festivalde bu sene kıyafetlerde bir değişiklik yapılması istenmişti. Yayınlanan bildiride, Cannes kırmızı halısına 'çıplaklık içeren' veya 'riskli kıyafetler' giyenlerin alınmayacağı ve kibarca kovulacağı açıklanmıştı. 

Özellikle son birkaç senedir her detayından çok kırmızı halısıyla konuşulan festivalin bu olayın önüne geçmek ve sinemayı parlatmak adına verdiği karar ters tepti. Gözler daha da çok kırmızı halıya çevrildi. 

Ülkemizi temsil etmek adına bu sene festivale Birce Akalay, Hande Erçel ve Özge Özacar'ın katılacağını öğrenmiştik. Birce Akalay dün (13 Mayıs), Hande Erçel ise bugün, geçtiğimiz saatlerde kırmızı halıda boy gösterdi.

Kaçıranlar için pespembe bir elbise giyen Hande Erçel'in Cannes tarzına gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce bir sürpriz de ünlü oyuncu Damla Sönmez'den geldi!

Birkaç saat önce bir sürpriz de ünlü oyuncu Damla Sönmez'den geldi!

Cannes'a gideceği açıklanan ünlüler arasında olmayan Damla Sönmez'in festivaldeki en büyük film endüstrisi buluşmalarından Marche du Film'e yapımcı kimliğiyle katıldığı öğrenildi.

Damla Sönmez, daha önce kısa filminde oynadığı ve beraber jüri üyeliği yaptığı yönetmen Lynne Ramsay’in, Jennifer Lawrence’ın başrol oynadığı Die My Love filminin kırmızı halısına da katıldı.

Bilmeyenler için kısacık bir özet geçelim;

Bilmeyenler için kısacık bir özet geçelim;

Güllerin Savaşı, Bir Aşk Hikayesi, Aziz gibi dizilerde rol alan oyuncu Damla Sönmez, üç kısa filmden sonra ilk uzun metrajlı filmi geçtiğimiz sene çekmişti. 

Yapımcılığını üstlendiği, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı 'Tezgah' filminde aynı zamanda rol de almıştı.

Cannes'a oldukça havalı bir giriş yapan Damla Sönmez'in tarzı çok beğenildi.

Cannes'a oldukça havalı bir giriş yapan Damla Sönmez'in tarzı çok beğenildi.

Birce Akalay'ın yerden yere vurulan kombininin ardından Hande Erçel de kombiniyle sosyal medyayı ikiye bölmüş, kimileri tarafından tavus kuşuna benzetilmişti. 

Güneş gözlükleriyle kombinini tamamlayan ve su gibi salınmasına vesile olan elbisesiyle Damla Sönmez'i görenler, 'İşte bu sefer oldu' yorumlarında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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