Cannes Film Festivali'ne Yapımcı Kimliğiyle Katılan Damla Sönmez Kırmızı Halıda Fırtınalar Estirdi!
Cannes Film Festivali'ne katılacağından daha önce haberimiz olmayan ünlü oyuncu Damla Sönmez sürpriz yaptı! Üstelik, hemen hemen tüm ünlülerin sponsorlukla katıldığı festivalde yapımcı kimliğiyle boy gösterdi. Tarzı da Birce Akalay ve Hande Erçel'in aksine çok beğenildi...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Bu yıl 78.'si düzenlenen ve merakla beklenen Cannes Film Festivali, geçtiğimiz gün (13 Mayıs) başladı!
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Birkaç saat önce bir sürpriz de ünlü oyuncu Damla Sönmez'den geldi!
Bilmeyenler için kısacık bir özet geçelim;
Cannes'a oldukça havalı bir giriş yapan Damla Sönmez'in tarzı çok beğenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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