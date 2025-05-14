Cannes Film Festivali'ne Yapımcı Kimliğiyle Katılan Damla Sönmez Kırmızı Halıda Fırtınalar Estirdi!

Ünlülerin akın akın gittiği festivalde bu sene kıyafetlerde bir değişiklik yapılması istenmişti. Yayınlanan bildiride, Cannes kırmızı halısına 'çıplaklık içeren' veya 'riskli kıyafetler' giyenlerin alınmayacağı ve kibarca kovulacağı açıklanmıştı.

Özellikle son birkaç senedir her detayından çok kırmızı halısıyla konuşulan festivalin bu olayın önüne geçmek ve sinemayı parlatmak adına verdiği karar ters tepti. Gözler daha da çok kırmızı halıya çevrildi.

Ülkemizi temsil etmek adına bu sene festivale Birce Akalay, Hande Erçel ve Özge Özacar'ın katılacağını öğrenmiştik. Birce Akalay dün (13 Mayıs), Hande Erçel ise bugün, geçtiğimiz saatlerde kırmızı halıda boy gösterdi.