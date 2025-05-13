Çıplaklığın Yasaklandığı 78. Cannes Film Festivali'nin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Cannes Film Festivali'nin 78. yılında, kırmızı halı adeta bir moda sahnesine dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen yıldızlar, şıklıklarıyla göz kamaştırırken, bazıları da cesur tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Festivalin yeni kıyafet kurallarına rağmen, ünlüler yaratıcılıklarını konuşturdu ve unutulmaz anlara imza attı.

Gelin, Bella Hadid, Heidi Klum, Irina Shayk gibi isimlerin ışıldadığı Cannes kırmızı halısında boy gösterenlere birlikte göz atalım ve etkinliğin şık ve rüküşlerini oylayalım!

Hazırsanız başlayalım!