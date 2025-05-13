Çıplaklığın Yasaklandığı 78. Cannes Film Festivali'nin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Cannes Film Festivali'nin 78. yılında, kırmızı halı adeta bir moda sahnesine dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen yıldızlar, şıklıklarıyla göz kamaştırırken, bazıları da cesur tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Festivalin yeni kıyafet kurallarına rağmen, ünlüler yaratıcılıklarını konuşturdu ve unutulmaz anlara imza attı.
Gelin, Bella Hadid, Heidi Klum, Irina Shayk gibi isimlerin ışıldadığı Cannes kırmızı halısında boy gösterenlere birlikte göz atalım ve etkinliğin şık ve rüküşlerini oylayalım!
Hazırsanız başlayalım!
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Birce Akalay
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Bella Hadid
Irina Shayk
Quentin Tarantino ve Daniella Tarantino
Heidi Klum
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Julia Garner
Isabeli Fontana
Eva Longoria
Maria Borges
Alessandra Ambrosio
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Leonardo DiCaprio
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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