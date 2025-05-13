onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Çıplaklığın Yasaklandığı 78. Cannes Film Festivali'nin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Çıplaklığın Yasaklandığı 78. Cannes Film Festivali'nin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2025 - 23:20

Cannes Film Festivali'nin 78. yılında, kırmızı halı adeta bir moda sahnesine dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen yıldızlar, şıklıklarıyla göz kamaştırırken, bazıları da cesur tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Festivalin yeni kıyafet kurallarına rağmen, ünlüler yaratıcılıklarını konuşturdu ve unutulmaz anlara imza attı.

Gelin, Bella Hadid, Heidi Klum, Irina Shayk gibi isimlerin ışıldadığı Cannes kırmızı halısında boy gösterenlere birlikte göz atalım ve etkinliğin şık ve rüküşlerini oylayalım!

Hazırsanız başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birce Akalay

Birce Akalay

Bella Hadid

Bella Hadid

Irina Shayk

Irina Shayk

Quentin Tarantino ve Daniella Tarantino

Quentin Tarantino ve Daniella Tarantino

Heidi Klum

Heidi Klum
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Julia Garner

Julia Garner

Isabeli Fontana

Isabeli Fontana

Eva Longoria

Eva Longoria

Maria Borges

Maria Borges

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın