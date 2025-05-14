Göz Kanatmaya Yemin Etmiş: Hande Yener'in Tuhaf Detaylarla Bezeli Konser Kombini Yerden Yere Vuruldu!

Senelerdir hayatımızda olan, 'Kırmızı', 'Sebastian', 'Sopa', 'Benden Bir Tane Daha Yok', 'Naber' ve daha niceleriyle Türk pop müziğine adını altın harflerle kazıtan Hande Yener, Twitter (X) ve Instagram'dan hoşuna giden/gitmeyen paylaşımlara verdiği dobra cevaplarla sık sık dikkat çekiyor.

Kadın cinayetlerine, sokak hayvanları hakkındaki tutuma tepkisini her seferinde net bir dille ifade eden ünlü şarkıcı, yalnızca kariyeriyle değil duruşuyla da milyonların favorisi haline gelmiş durumda.