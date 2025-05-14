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Göz Kanatmaya Yemin Etmiş: Hande Yener'in Tuhaf Detaylarla Bezeli Konser Kombini Yerden Yere Vuruldu!

Göz Kanatmaya Yemin Etmiş: Hande Yener'in Tuhaf Detaylarla Bezeli Konser Kombini Yerden Yere Vuruldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2025 - 20:18

Kendine has tarzı ve enteresan parçaları birleştirmesiyle meşhur şarkıcı Hande Yener, son konserinde tercih ettiği kombinle dikkat çekti. 

Sosyal medya kullanıcılarının radarına takılan Hande Yener'in kıyafeti yerden yere vuruldu, nokta atışı nesnelere benzetildi... Buyurun, detayları beraber görelim!

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Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve gündeme dair açıklamalarıyla sık sık gündem olan isimlerden biri!

Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve gündeme dair açıklamalarıyla sık sık gündem olan isimlerden biri!

Senelerdir hayatımızda olan, 'Kırmızı', 'Sebastian', 'Sopa', 'Benden Bir Tane Daha Yok', 'Naber' ve daha niceleriyle Türk pop müziğine adını altın harflerle kazıtan Hande YenerTwitter (X) ve Instagram'dan hoşuna giden/gitmeyen paylaşımlara verdiği dobra cevaplarla sık sık dikkat çekiyor. 

Kadın cinayetlerine, sokak hayvanları hakkındaki tutuma tepkisini her seferinde net bir dille ifade eden ünlü şarkıcı, yalnızca kariyeriyle değil duruşuyla da milyonların favorisi haline gelmiş durumda.

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden Hande Yener, konserlerinde seçtiği kıyafetlerle de fark yaratıyor.

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden Hande Yener, konserlerinde seçtiği kıyafetlerle de fark yaratıyor.

Hande Yener'in kimileri tarafından orijinal, ilgi çekici ve uyumlu bulunan sahne kombinleri, kimilerine göre de fazla abartıya kaçan, marjinal bir hava taşıyor. 

Artık onun tarzına alıştık, kimselerde görmediğimiz aksesuarları ve enteresan parçaları bir araya getirmesi eskisi kadar şok etkisi yaratmıyor. Fakat bu seferki kombin için durum biraz farklı!

Kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi son konserinde giydiği tuhaf detaylara sahip kıyafeti.

Kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi son konserinde giydiği tuhaf detaylara sahip kıyafeti.

Yukarıda da gördüğünüz üzere baloncuklarla dolu, boğum boğum beyaz pantolonunun üstünde bir bikini altı bulunuyor. Üstüde ise sırtı açık, çapraz iple çevrelenmiş uzun kollu bir crop var. 

Kabul edelim, Hande Yener'in bugüne kadar giydiği, alışılmışın dışında olsa da tarz duran kombinlere hiç benzemiyor bu seferki... Büyük bir kafa karışıklığı yaşanmış, ne bulduysa üstüne geçirmiş gibi daha çok!

E haliyle, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçacak gibi de değil.

Buyurun, kimler bu muhteşem (!) tasarımı neye benzetmiş, nasıl yorumlamış beraber görelim!👇

Buyurun, kimler bu muhteşem (!) tasarımı neye benzetmiş, nasıl yorumlamış beraber görelim!👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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