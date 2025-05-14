Göz Kanatmaya Yemin Etmiş: Hande Yener'in Tuhaf Detaylarla Bezeli Konser Kombini Yerden Yere Vuruldu!
Kendine has tarzı ve enteresan parçaları birleştirmesiyle meşhur şarkıcı Hande Yener, son konserinde tercih ettiği kombinle dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının radarına takılan Hande Yener'in kıyafeti yerden yere vuruldu, nokta atışı nesnelere benzetildi... Buyurun, detayları beraber görelim!
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Türkiye’nin ikonik kadınlarından biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve gündeme dair açıklamalarıyla sık sık gündem olan isimlerden biri!
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Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden Hande Yener, konserlerinde seçtiği kıyafetlerle de fark yaratıyor.
Kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi son konserinde giydiği tuhaf detaylara sahip kıyafeti.
Buyurun, kimler bu muhteşem (!) tasarımı neye benzetmiş, nasıl yorumlamış beraber görelim!👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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