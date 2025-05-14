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Hemşiresiyle Görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen Sağlık Durumunu Açıkladı!

Hemşiresiyle Görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen Sağlık Durumunu Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2025 - 18:35

Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Sattar Tanrıöğen, 1.5 yıl önce kalp krizi geçirmiş, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Zorlu tedavi sürecinin ardından setlere Kızıl Goncalar ile dönen, fakat ondan da ayrılan Tanrıöğen, uzun bir aradan sonra Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi; sağlık durumunu açıkladı.

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Senelerdir birçok başarılı yapımda yer alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo rolüyle gönlümüzde ayrı bir taht kurmuştu.

Senelerdir birçok başarılı yapımda yer alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo rolüyle gönlümüzde ayrı bir taht kurmuştu.

Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği, kah sinirden kudurtan, kah iç yumuşatan Apo karakterinin yolculuğu ne yazık ki uzun soluklu olmadı. 

Yaklaşık 1.5 yıl önce Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi ve beyin kanaması geçirdiği, durumunun da ciddi olduğu duyuruldu. 

İki ameliyat birden geçiren Settar Tanrıöğen'in hastane süreci beklenilenden uzun sürdü. Her geçen gün izleyicisini endişelendiren ve 'Apo'ya ne olacak?' sorusunun sorulmasına vesile olan Settar Tanrıöğen, zor bir sürecin ardından taburcu oldu ve eski sağlığına kavuştu.

Fakat Kızılcık Şerbeti'ne dönemedi. Diziden ayrılan Tanrıöğen'in yerine, şimdilerde "ikinci Apo" olarak adlandırılan Ahmet Mümtaz Taylan'la anlaşıldı.

Fakat Kızılcık Şerbeti'ne dönemedi. Diziden ayrılan Tanrıöğen'in yerine, şimdilerde "ikinci Apo" olarak adlandırılan Ahmet Mümtaz Taylan'la anlaşıldı.

Beyin kanaması ve iyileşme sürecinden tam 1 yıl sonra setlere dönen ve Kızıl Goncalar'da rol alan Settar Tanrıöğen'i başka bir dizide bambaşka bir karakterde görünce yadırgamıştık.

Hayranları da hep bir umut Apo'nun geri geleceğini umdu fakat olmadı. Kızıl Goncalar ise finalini geçtiğimiz haftalarda yaptı fakat Settar Tanrıöğen aylar önce, dizide yalnızca 8 bölüm yer aldıktan sonra Kızıl Goncalar'dan ayrılmıştı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez Snob Magazin muhabirlerinin radarına takılan Settar Tanrıöğen, yanında hemşiresiyle görüntülendi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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