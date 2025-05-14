Hemşiresiyle Görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen Sağlık Durumunu Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Sattar Tanrıöğen, 1.5 yıl önce kalp krizi geçirmiş, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Zorlu tedavi sürecinin ardından setlere Kızıl Goncalar ile dönen, fakat ondan da ayrılan Tanrıöğen, uzun bir aradan sonra Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi; sağlık durumunu açıkladı.
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Senelerdir birçok başarılı yapımda yer alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo rolüyle gönlümüzde ayrı bir taht kurmuştu.
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Fakat Kızılcık Şerbeti'ne dönemedi. Diziden ayrılan Tanrıöğen'in yerine, şimdilerde "ikinci Apo" olarak adlandırılan Ahmet Mümtaz Taylan'la anlaşıldı.
Uzun bir aranın ardından ilk kez Snob Magazin muhabirlerinin radarına takılan Settar Tanrıöğen, yanında hemşiresiyle görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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