Gece Gece Derin Düşüncelere Daldı: Kur'an-ı Kerim'i Üç Kez Hatim Eden Şeyma Subaşı'yla Tevekkül Vakti!
Dini paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Şeyma Subaşı, bu sefer de gece gece derin düşüncelere daldı. Daha önce Kur'an-ı Kerim'i 3 kez hatim ettiğini söyleyen Subaşı tevekkül etmeye ve Allah'a sığınmaya karar verdi.
Buyurun, paylaşımının detaylarını beraber inceleyelim!
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Acun Ilıcalı'yla hayatımıza giren Şeyma Subaşı, yıllar içerisinde başlı başına bir sosyal medya figürü oldu biliyorsunuz.
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Şeyma Subaşı'nın meditasyonun en büyük bölümlerinden biri de Kur'an-ı Kerim okumak, bilen bilir...
Bu sefer de tevekkül etmeye karar verdi kendisi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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