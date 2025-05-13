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Gece Gece Derin Düşüncelere Daldı: Kur'an-ı Kerim'i Üç Kez Hatim Eden Şeyma Subaşı'yla Tevekkül Vakti!

Gece Gece Derin Düşüncelere Daldı: Kur'an-ı Kerim'i Üç Kez Hatim Eden Şeyma Subaşı'yla Tevekkül Vakti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2025 - 14:26

Dini paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Şeyma Subaşı, bu sefer de gece gece derin düşüncelere daldı. Daha önce Kur'an-ı Kerim'i 3 kez hatim ettiğini söyleyen Subaşı tevekkül etmeye ve Allah'a sığınmaya karar verdi.

Buyurun, paylaşımının detaylarını beraber inceleyelim!

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Acun Ilıcalı'yla hayatımıza giren Şeyma Subaşı, yıllar içerisinde başlı başına bir sosyal medya figürü oldu biliyorsunuz.

Acun Ilıcalı'yla hayatımıza giren Şeyma Subaşı, yıllar içerisinde başlı başına bir sosyal medya figürü oldu biliyorsunuz.

Attığı her adımla olay olan Şeyma Subaşı, şimdilerde Brezilyalı model sevgilisine 'daha önce hiç hissetmediği kadar' büyük bir aşk duyuyor. 

Yere göğe sığdıramadığı sevgilisiyle dünyayı gezerken, karakteriyle bütünleşen meditasyonlarına ve şifalı seanslarına tam gaz devam ediyor.

Şeyma Subaşı'nın meditasyonun en büyük bölümlerinden biri de Kur'an-ı Kerim okumak, bilen bilir...

Şeyma Subaşı'nın meditasyonun en büyük bölümlerinden biri de Kur'an-ı Kerim okumak, bilen bilir...

Sık sık Kur'an'dan sureler paylaşarak huzur bulduğunu ifade ediyor Subaşı.

Hatta aylar önce Kur'an-ı Kerim'i üçüncü kez hatim edeceğini duyurmuş, hayat tarzını yakından takip eden herkesi şaşırtmıştı kendisi. 

O kadar ki yakın zamanda influencer'lığına level atlatmış, kendisine 'çok sorulduğunu' iddia ederek hangi Kur'an-ı Kerim mealini okuduğunu paylaşmıştı.

Bu sefer de tevekkül etmeye karar verdi kendisi.

Bu sefer de tevekkül etmeye karar verdi kendisi.

Gece gece derin düşüncelere dalan Şeyma Subaşı, @tevekkulvakti hesabın paylaştığı sözleri Instagram hikayesine ekledi. 

'Zamanla iyileşenini düşünmek yerine, Allah'a sığınarak iyileşeceğini bil. Çünkü gerçek teselli zamanla değil, imanla gelir. İnsan kalbi Rabbin zikriyle sakinleşir. O'nu anan bir gönül, karanlıklar içinde bile yönünü kaybetmez. Allah'la kurduğun bağ, fırtınada bile rotanı korur.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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