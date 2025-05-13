onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Koca Kız Oldu: Acun Ilıcalı'nın 3 Numarası Yasemin Ilıcalı'nın Ne Kadar Büyüğüdüne İnanamayacaksınız!

Koca Kız Oldu: Acun Ilıcalı'nın 3 Numarası Yasemin Ilıcalı'nın Ne Kadar Büyüğüdüne İnanamayacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2025 - 09:45

Medya devi Acun Ilıcalı'nın 3 numarası Yasemin Ilıcalı çok hoş bir genç kız oldu! Kardeşi Melisa Ilıcalı ile soluğu modacı Yasemin Yılmaz'ın showroom'unda alan Yasemin Ilıcalı, son haliyle hem şaşırttı hem de 'Zaman ne çabuk geçiyor!' dedirtti. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasının en başarılı ismi, medya devi Acun Ilıcalı yoğun temposunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.

Televizyon dünyasının en başarılı ismi, medya devi Acun Ilıcalı yoğun temposunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.

Şimdilerde Çağla Altunkaya ile evli olan Acun Ilıcalı'nın toplamda 4 kızı, bir de kız torunu var. 

İlk evliliğini 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapan Ilıcalı, 1990'da ilk kızı Banu'ya kavuşmuştu. 2003 yılında Zeynep Yılmaz'la evlenen Ilıcalı, 2004 yılında ikinci kızı Leyla'ya, 2007 yılında ise üçüncü kızı Yasemin'i kucağına aldı. 8 yıllık birlikteliğin ve bir de bebeğin ardından evlenmeye karar verdiği Şeyma Subaşı ile de 2013 yılında Melisa adını verdikleri bir kızları oldu. 

Annesinin de sosyal medya fenomenliği sağ olsun Melisa'nın büyüyüşüne anbean şahitlik ettik. Şimdilerde annesiyle komik sohbetleri, babasına düşkünlüğüyle öne çıkan Melisa, sık sık dikkat çekiyor.

Yine de göz önünde olan yalnızca Melisa değildi tabii ki. Banu'yu da, Leyla'yı da, Yasemin'i de küçük yaşlarından itibaren gördük.

Yine de göz önünde olan yalnızca Melisa değildi tabii ki. Banu'yu da, Leyla'yı da, Yasemin'i de küçük yaşlarından itibaren gördük.

Zaman zaman babalarının programlarında sahneye çıkan kızlar, minik halleri ve dünya tatlısı sohbetleriyle hep kalbimizi çaldı. 

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf da üç numara Yasemin'in henüz 4.5 yaşındayken çıktığı Yetenek Sizsiniz Türkiye sahnesinden... Şimdilerde 18 yaşında olan Yasemin Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde gündeme oturdu!

Modacı Yasemin Yılmaz'a kız kardeşi Melisa Ilıcalı ile beraber giden Yasemin Ilıcalı, koca bir kız olduğu gerçeğini hepimizin yüzüne çarptı.

Modacı Yasemin Yılmaz'a kız kardeşi Melisa Ilıcalı ile beraber giden Yasemin Ilıcalı, koca bir kız olduğu gerçeğini hepimizin yüzüne çarptı.

Yasemin Yılmaz tasarımlı, yarı transparan bir elbiseyle ayna karşısında poz veren Yasemin Ilıcalı, tarzı ve utangaç halleriyle dikkat çekti!❤️ Zaman ne çabuk geçiyor, değil mi?

İşte Yasemin Ilıcalı'nın son hali!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın