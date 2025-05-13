Koca Kız Oldu: Acun Ilıcalı'nın 3 Numarası Yasemin Ilıcalı'nın Ne Kadar Büyüğüdüne İnanamayacaksınız!
Medya devi Acun Ilıcalı'nın 3 numarası Yasemin Ilıcalı çok hoş bir genç kız oldu! Kardeşi Melisa Ilıcalı ile soluğu modacı Yasemin Yılmaz'ın showroom'unda alan Yasemin Ilıcalı, son haliyle hem şaşırttı hem de 'Zaman ne çabuk geçiyor!' dedirtti.
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasının en başarılı ismi, medya devi Acun Ilıcalı yoğun temposunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine de göz önünde olan yalnızca Melisa değildi tabii ki. Banu'yu da, Leyla'yı da, Yasemin'i de küçük yaşlarından itibaren gördük.
Modacı Yasemin Yılmaz'a kız kardeşi Melisa Ilıcalı ile beraber giden Yasemin Ilıcalı, koca bir kız olduğu gerçeğini hepimizin yüzüne çarptı.
İşte Yasemin Ilıcalı'nın son hali!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın