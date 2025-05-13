Tam Gaz Geri Döndü: Defilede Boy Gösteren Serenay Sarıkaya Yarınlar Yokmuşçasına Göbek Attı!
Geçtiğimiz gece, birçok ünlünün boy gösterdiği Hakaan Yıldırım defilesine katılan Serenay Sarıkaya, etkinliklere hızlı bir dönüş yaptı. Menajeri Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından kabuğuna çekilen Sarıkaya, yarınlar yokmuşçasına döktürürken görüntülendi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hayatımıza girdiği günden beri gözleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
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Aylardır kameralara küskün Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde hızlı bir dönüş yaptı!
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da bu dönüşü kimler nasıl yorumlamış onu görelim👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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