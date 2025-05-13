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Tam Gaz Geri Döndü: Defilede Boy Gösteren Serenay Sarıkaya Yarınlar Yokmuşçasına Göbek Attı!

Tam Gaz Geri Döndü: Defilede Boy Gösteren Serenay Sarıkaya Yarınlar Yokmuşçasına Göbek Attı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2025 - 08:43

Geçtiğimiz gece, birçok ünlünün boy gösterdiği Hakaan Yıldırım defilesine katılan Serenay Sarıkaya, etkinliklere hızlı bir dönüş yaptı. Menajeri Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından kabuğuna çekilen Sarıkaya, yarınlar yokmuşçasına döktürürken görüntülendi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hayatımıza girdiği günden beri gözleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Hayatımıza girdiği günden beri gözleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

15 Mayıs Perşembe günü Netflix'te yayınlanan, çok da sevilen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu yayınlanması beklenen Sarıkaya, şu sıralar biraz daha içine dönük takılıyor. 

Normalde neşesine, paylaşımlarına ve röportajlarına alışık olduğumuz Sarıkaya, menajeri, aynı zamanda da yakın dostu Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından dağıldı. 

Kameralara küsen ve hiçbir platformda aktif olmamaya karar veren Sarıkaya, gündeme tepkisizliği sebebiyle de dikkat çekmişti. 

Kendisini en son sevgisili Mert Demir'le yemek yerken görmüştük. Sarıkaya'nın keyfi yerinde gözükürken, Mert Demir'in bir hayli suratsız durması dillere düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aylardır kameralara küskün Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde hızlı bir dönüş yaptı!

Birçok ünlünün boy gösterdiği, ünlü modacı Hakaan Yıldırım'ın defilesine katılan Serenay Sarıkaya, kurtlarını dökerken görüntülendi. 

Sezen Aksu şarkısı eşliğinde yarınlar yokmuşçasına göbek atan Sarıkaya'nın halleri kimileri tarafından özlendiği için çok beğenilirken, kimilerinin de eleştirisine maruz kaldı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da bu dönüşü kimler nasıl yorumlamış onu görelim👇

Sonra da bu dönüşü kimler nasıl yorumlamış onu görelim👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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