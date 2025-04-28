Serenay Sarıkaya ile Yemek Yerken Görüntülenen Mert Demir'in Surat İfadesine Yorum Yağdı

Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havalimanında öpüşürken yakalanıp ayrılık iddialarına son noktayı koymuşlardı. Şimdi ise bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendiler.

Özellikle Mert Demir’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu, goygoycuların diline fena düştü. Benzetmeler, surat ifadesine gelen yorumlar havada uçuştu.

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