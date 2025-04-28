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Serenay Sarıkaya ile Yemek Yerken Görüntülenen Mert Demir'in Surat İfadesine Yorum Yağdı

Serenay Sarıkaya ile Yemek Yerken Görüntülenen Mert Demir'in Surat İfadesine Yorum Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 17:47

Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havalimanında öpüşürken yakalanıp ayrılık iddialarına son noktayı koymuşlardı. Şimdi ise bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendiler. 

Özellikle Mert Demir’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu, goygoycuların diline fena düştü. Benzetmeler, surat ifadesine gelen yorumlar havada uçuştu.

Detaylar için sizi böyle alalım 👇

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkilerinin bir PR çalışması olduğuna dair iddiaları duymayan kalmadı artık.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkilerinin bir PR çalışması olduğuna dair iddiaları duymayan kalmadı artık.

Bir kesim bu aşkı reklam kokuyor diye yorumlarken, çiftimiz bu söylentileri tabii ki de her fırsatta yalanlıyor. Onlara göre her şey tamamen gerçek, tamamen kalpten. Ancak biliyorsunuz magazin dünyası kolay kolay ikna olmuyor!

Geçtiğimiz haftalarda da yine gündemi sallamışlardı. Türkiye’yi terk edip Paris'e taşınma kararı alan çiftin bu radikal kararı da epeyce konuşulmuştu.

Detaylarını bir önceki haberimizde uzun uzun anlatmıştık.

Şimdilerde ise çiftimiz yine Türkiye’de…

Şimdilerde ise çiftimiz yine Türkiye’de…

Ve geçtiğimiz günlerde havalimanında öyle bir görüntü verdiler ki sosyal medya resmen yıkıldı! Dudak dudağa öpüşürken bir yolcunun kamerasına yakalanan çift adeta “Biz buradayız, aşkımız tam gaz!” mesajı verdi. Sarmaş dolaş halleriyle ayrılık söylentilerini tek celsede bitirdiler. 

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaçıranlar için:

Ve geldik en taze gelişmeye!

Ve geldik en taze gelişmeye!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son olarak bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere yakalandı. Biliyorsunuz Mert Demir son zamanlarda yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kilo almış hali, saçlarını kısacık kestirmesi, bıyığını ön plana çıkarması gündem olmuştu. Yeni halini görenler adeta ikiye bölünmüştü. Kimileri “Çok yakışmış” derken, kimileri ise beğenmemişti.

Son haline yine yorum yağdı.

Son haline yine yorum yağdı.

Kimi Oğuzhan Koç benzetmesi yaptı. Kimi de sıkılmış gibi görünen haline dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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