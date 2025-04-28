Serenay Sarıkaya ile Yemek Yerken Görüntülenen Mert Demir'in Surat İfadesine Yorum Yağdı
Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havalimanında öpüşürken yakalanıp ayrılık iddialarına son noktayı koymuşlardı. Şimdi ise bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendiler.
Özellikle Mert Demir’in yeni imajı sosyal medyada olay oldu, goygoycuların diline fena düştü. Benzetmeler, surat ifadesine gelen yorumlar havada uçuştu.
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkilerinin bir PR çalışması olduğuna dair iddiaları duymayan kalmadı artık.
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Şimdilerde ise çiftimiz yine Türkiye’de…
Ve geldik en taze gelişmeye!
Son haline yine yorum yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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