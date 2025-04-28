Meğer Olayın Aslı Çok Farklıymış: Hastanelik Olduğu İddia Edilen Mahsun Kırmızıgül Sağlık Durumunu Açıkladı

Kırmızıgül, 2024’ün Aralık ayında çok sevdiği annesi Faike Arık’ı kaybetmişti. Henüz bu acının üstesinden gelememişken üvey annesi Zühre Bazencirin’in vefat haberiyle bir kez daha yıkılmıştı. Kısa süre sonra, yakın dostu Edip Akbayram’ın kaybı ve ardından Serşat Erbilgin gibi dostlarının vefatları Kırmızıgül’ü derinden sarsmıştı.

Son olarak sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ölümüyle adeta darmadağın olan sanatçı iddiaya göre geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.