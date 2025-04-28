Meğer Olayın Aslı Çok Farklıymış: Hastanelik Olduğu İddia Edilen Mahsun Kırmızıgül Sağlık Durumunu Açıkladı
Geçtiğimiz aylarda peş peşe annesini, üvey annesini ve yakın arkadaşlarını kaybeden Mahsun Kırmızıgül’ün, geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gittiği ve sağlık kontrollerinden geçtiği iddia edilmişti. Hastanede çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayılınca hayranları endişelenmişti.
Ünlü sanatçı, günler sonra ilk kez sağlık durumu hakkında konuştu ve olayın aslını anlattı. Sevenlerini rahatlatan açıklamalar yapan Kırmızıgül, “Kalbim saat gibi çalışıyor” dedi.
İşte detaylar…
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Başarılı yönetmen ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül, son dönemde hayatının en zor zamanlarını geçiriyor.
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Hastanede çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyaya düşünce sağlık durumu merak edilmişti.
Hayatına dair minik detaylar da paylaşan Mahsun Kırmızıgül, boş zamanlarında en büyük hobisinin dalış yapmak olduğunu söyledi.
Söz döndü dolaştı, kalp kırıklıklarına geldi. “Hayat kısa, dünya dertleri bitmez” diyen Kırmızıgül, son dönemde bazı arkadaşlarına kırgın olduğunu da itiraf etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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