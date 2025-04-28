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Meğer Olayın Aslı Çok Farklıymış: Hastanelik Olduğu İddia Edilen Mahsun Kırmızıgül Sağlık Durumunu Açıkladı

Meğer Olayın Aslı Çok Farklıymış: Hastanelik Olduğu İddia Edilen Mahsun Kırmızıgül Sağlık Durumunu Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 16:57

Geçtiğimiz aylarda peş peşe annesini, üvey annesini ve yakın arkadaşlarını kaybeden Mahsun Kırmızıgül’ün, geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gittiği ve sağlık kontrollerinden geçtiği iddia edilmişti. Hastanede çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayılınca hayranları endişelenmişti.

Ünlü sanatçı, günler sonra ilk kez sağlık durumu hakkında konuştu ve olayın aslını anlattı. Sevenlerini rahatlatan açıklamalar yapan Kırmızıgül, “Kalbim saat gibi çalışıyor” dedi. 

İşte detaylar…

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Başarılı yönetmen ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül, son dönemde hayatının en zor zamanlarını geçiriyor.

Başarılı yönetmen ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül, son dönemde hayatının en zor zamanlarını geçiriyor.

Kırmızıgül, 2024’ün Aralık ayında çok sevdiği annesi Faike Arık’ı kaybetmişti. Henüz bu acının üstesinden gelememişken üvey annesi Zühre Bazencirin’in vefat haberiyle bir kez daha yıkılmıştı. Kısa süre sonra, yakın dostu Edip Akbayram’ın kaybı ve ardından Serşat Erbilgin gibi dostlarının vefatları Kırmızıgül’ü derinden sarsmıştı. 

Son olarak sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ölümüyle adeta darmadağın olan sanatçı iddiaya göre geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.

Hastanede çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyaya düşünce sağlık durumu merak edilmişti.

Hastanede çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyaya düşünce sağlık durumu merak edilmişti.

Günler sonra Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi ilk kez konuştu. Ünlü sanatçı, “Bu haberler nereden çıktı anlamadım. Beni izlemeye gelen bir profesör vardı. Annesiyle ve anneannesiyle geldi. Kuliste tanıştık. Ablalar, ‘Oğlum kalbine bir baksın’ dedi. Ben de doktorumuza kalbimi kontrol ettirdim. Kalbim saat gibi çalışıyor” diyerek herkesin içini rahatlattı.

Hayatına dair minik detaylar da paylaşan Mahsun Kırmızıgül, boş zamanlarında en büyük hobisinin dalış yapmak olduğunu söyledi.

Hayatına dair minik detaylar da paylaşan Mahsun Kırmızıgül, boş zamanlarında en büyük hobisinin dalış yapmak olduğunu söyledi.

Özellikle Hint Okyanusu’nda kaplan köpekbalıklarının olduğu bölgede dalış yapmanın hayali olduğunu belirten sanatçı, “Ramazan ayında bu hayalimi gerçekleştirdim” diyerek maceralarını anlattı. 

Sahnelerden vakit buldukça dalmayı ihmal etmediğini de ekledi.

Söz döndü dolaştı, kalp kırıklıklarına geldi. “Hayat kısa, dünya dertleri bitmez” diyen Kırmızıgül, son dönemde bazı arkadaşlarına kırgın olduğunu da itiraf etti.

Söz döndü dolaştı, kalp kırıklıklarına geldi. “Hayat kısa, dünya dertleri bitmez” diyen Kırmızıgül, son dönemde bazı arkadaşlarına kırgın olduğunu da itiraf etti.

“En sevdiğim arkadaşlarımdan birine dargınım, ama onu düşündüğüm için…” derken, kırgınlığının altında aslında bir sevgi olduğunu söyledi. Gazetecilerin, “Buradan bir mesajınız var mı?” sorusuna ise esprili bir şekilde “Adam olsun!” diyerek güldürdü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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