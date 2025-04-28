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Karnı Yavaş Yavaş Belirginleşmeye Başlayan Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Annelik Heyecanını Paylaştı

Karnı Yavaş Yavaş Belirginleşmeye Başlayan Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Annelik Heyecanını Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 14:02

Ural Kaspar ile dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor. Helvacıoğlu henüz yeni yeni belirginleşmeye başlayan karnını sosyal medyasında paylaştı. 

Kaspar ve Helvacıoğlu'nun ebeveynlik heyecanına takipçileri de ortak oldu.

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, berrak güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla bizleri ekranlara kilitlemeyi başaran güzellerimizden.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, berrak güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla bizleri ekranlara kilitlemeyi başaran güzellerimizden.

Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları gibi popüler dizilerde ufak rollerde tanınmaya başlayan Helvacıoğlu, 2016 yılında No: 309 dizisinde 'Pelin Su' karakterini canlandırmıştı. Fakat kendisi asıl yükselişini Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Nefes Zorlu Kaleli' karakteriyle yaşadı. Oyunculuk hünerlerini bütünüyle sergileyen İrem Helvacıoğlu, bu dizide yeri geldi hüngür hüngür ağladı, yeri geldi yaşadığı aşka bizleri de tanık etti; zorlukların üstesinden seyircisiyle birlikte geldi.

İrem Helvacıoğlu, 2024 senesinde iş insanı Ural Kaspar ile evlenmişti.

İrem Helvacıoğlu, 2024 senesinde iş insanı Ural Kaspar ile evlenmişti.

28 Ekim 2024 tarihinde evlenerek ilişkilerini taçlandıran çiftin geçtiğimiz günlerde, Instagram'dan birbirlerini takipten çıkartması ayrılacakları iddialarını doğurmuştu. İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar'ı engelleyip tekrar takibe alması, takipçileri arasında şaşkınlık yaratmıştı. Bu durum, çiftin arasındaki ilişki dinamiklerine dair merakları epey arttırmıştı.

İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar minik bebeklerini beklerken heyecanlarını ilk kez paylaştılar. Helvacıoğlu'nun karnının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı gördüldü.

İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar minik bebeklerini beklerken heyecanlarını ilk kez paylaştılar. Helvacıoğlu'nun karnının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı gördüldü.

Heyecanlarına takipçilerini de ortak eden çift, paylaşımlarına yalnızca beyaz kalp notu düştü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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