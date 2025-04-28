Karnı Yavaş Yavaş Belirginleşmeye Başlayan Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Annelik Heyecanını Paylaştı
Ural Kaspar ile dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor. Helvacıoğlu henüz yeni yeni belirginleşmeye başlayan karnını sosyal medyasında paylaştı.
Kaspar ve Helvacıoğlu'nun ebeveynlik heyecanına takipçileri de ortak oldu.
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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, berrak güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla bizleri ekranlara kilitlemeyi başaran güzellerimizden.
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İrem Helvacıoğlu, 2024 senesinde iş insanı Ural Kaspar ile evlenmişti.
İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar minik bebeklerini beklerken heyecanlarını ilk kez paylaştılar. Helvacıoğlu'nun karnının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı gördüldü.
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