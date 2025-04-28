Karnı Yavaş Yavaş Belirginleşmeye Başlayan Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Annelik Heyecanını Paylaştı

Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları gibi popüler dizilerde ufak rollerde tanınmaya başlayan Helvacıoğlu, 2016 yılında No: 309 dizisinde 'Pelin Su' karakterini canlandırmıştı. Fakat kendisi asıl yükselişini Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Nefes Zorlu Kaleli' karakteriyle yaşadı. Oyunculuk hünerlerini bütünüyle sergileyen İrem Helvacıoğlu, bu dizide yeri geldi hüngür hüngür ağladı, yeri geldi yaşadığı aşka bizleri de tanık etti; zorlukların üstesinden seyircisiyle birlikte geldi.