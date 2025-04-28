Bodrum Bu Yaz da Cepleri Yakacak: Seray Sever, Sezon Başlamadan Lahmacuna Gelen Fahiş Zamma Tepki Gösterdi
Bodrum, güzel doğasıyla baş döndüren ilçelerimizden birisi şüphesiz. Fakat güzelliğiyle doğru orantılı olarak, fiyatları da bir o kadar baş döndürücü olabiliyor.
Henüz yaz sezonu başlamadan Bodrum'da lahmacun fiyatları cepleri yakmaya başladı bile. Bu duruma ünlüler camiasından ilk tepki Seray Sever'den geldi.
Kaynak: Haberler.com
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Eşsiz güzelliğiyle Bodrum, yaz sezonunda hem ünlü isimlerimiz hem vatandaşlarımız hem de yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geliyor.
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Lahmacun fiyatlarına ilk tepki ise Seray Sever'den geldi. Sever, "Bize gelin ben size bedavaya yemek hazırlarım!" dedi.
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