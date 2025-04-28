Bodrum Bu Yaz da Cepleri Yakacak: Seray Sever, Sezon Başlamadan Lahmacuna Gelen Fahiş Zamma Tepki Gösterdi

Fakat, Bodrum'da konaklamadan tutun yiyecek ve içeceklere her mal ve hizmetin bedeli oldukça pahalı. Zaman zaman ünlü isimlerimizin bile ocağına incir ağacı diken bu ilçemiz, yine de tatilseverlerin vazgeçilmez rotalarından birisi. Bilirsiniz, Bodrum sevdalıları, Bodrum'dan başka bir yere tatile gidemez.

Her sene olduğu gibi bu sene de Bodrum, yeme-içme ürünlerine yapılan zam ile gündeme geldi. İddiaya göre, lahmacun fiyatlarının 2 bin 200 TL'ye kadar çıkacağı söylendi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.