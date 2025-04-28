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Bodrum Bu Yaz da Cepleri Yakacak: Seray Sever, Sezon Başlamadan Lahmacuna Gelen Fahiş Zamma Tepki Gösterdi

Bodrum Bu Yaz da Cepleri Yakacak: Seray Sever, Sezon Başlamadan Lahmacuna Gelen Fahiş Zamma Tepki Gösterdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 12:12

Bodrum, güzel doğasıyla baş döndüren ilçelerimizden birisi şüphesiz. Fakat güzelliğiyle doğru orantılı olarak, fiyatları da bir o kadar baş döndürücü olabiliyor. 

Henüz yaz sezonu başlamadan Bodrum'da lahmacun fiyatları cepleri yakmaya başladı bile. Bu duruma ünlüler camiasından ilk tepki Seray Sever'den geldi. 

Kaynak: Haberler.com

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Eşsiz güzelliğiyle Bodrum, yaz sezonunda hem ünlü isimlerimiz hem vatandaşlarımız hem de yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geliyor.

Eşsiz güzelliğiyle Bodrum, yaz sezonunda hem ünlü isimlerimiz hem vatandaşlarımız hem de yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geliyor.

Fakat, Bodrum'da konaklamadan tutun yiyecek ve içeceklere her mal ve hizmetin bedeli oldukça pahalı. Zaman zaman ünlü isimlerimizin bile ocağına incir ağacı diken bu ilçemiz, yine de tatilseverlerin vazgeçilmez rotalarından birisi. Bilirsiniz, Bodrum sevdalıları, Bodrum'dan başka bir yere tatile gidemez.

Her sene olduğu gibi bu sene de Bodrum, yeme-içme ürünlerine yapılan zam ile gündeme geldi. İddiaya göre, lahmacun fiyatlarının 2 bin 200 TL'ye kadar çıkacağı söylendi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Lahmacun fiyatlarına ilk tepki ise Seray Sever'den geldi. Sever, "Bize gelin ben size bedavaya yemek hazırlarım!" dedi.

Lahmacun fiyatlarına ilk tepki ise Seray Sever'den geldi. Sever, "Bize gelin ben size bedavaya yemek hazırlarım!" dedi.

Fiyatları duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Sever, 'Çok saçma. O paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük o paraları vermek. Yemem yani. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak iş değil!' diyerek sert bir çıkış yaptı. Kendi yaşam tarzından da örnek veren ünlü isim, 'Biz Bodrum'da dışarı yemeğe pek çıkmıyoruz, bahçemizde mangal yapıyoruz. Bize gelin, ben size bedava yemek hazırlarım' diye espri yaparak kahkaha attı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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