Kalkın Düğünümüz Var! Bradley Cooper'ın Gigi Hadid'in Parmağına Altın Nişan Yüzüğünü Taktığı İddia Edildi
Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Gigi Hadid ve Bradley Cooper, Hadid'in doğum günü gecesinde el ele yürürken görüntülendi. Gigi'nin parmağındaki altın yüzük nişanlanmış olabileceklerine yorumlandı. Bu durum yabancı magazindeki ufuktaki evlilik söylentilerini güçlendirdi.
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Güzel mi güzel modelimiz, Victoria's Secret'ın göz bebeği Gigi Hadid'i illaki tanıyorsunuzdur.
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Hadid, 2023 senesinden bu yana ünlü aktör Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.
Uzun süredir birlikte olan çift, Gigi'nin 30. yaş gününü kutlamak için gittikleri mekana girerken görüntülendikleri esnada Hadid'in sol yüzük parmağındaki altın yüzük dikkat çekti.
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