Kalkın Düğünümüz Var! Bradley Cooper'ın Gigi Hadid'in Parmağına Altın Nişan Yüzüğünü Taktığı İddia Edildi

Kendisi 2013'te IMG Models ile anlaşarak profesyonel modellik hayatına adım atmıştır. New York Moda Haftası'ndaki çıkışıyla dikkat çeken Hadid, Chanel ve Michael Kors gibi dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy gösterdi. Ayrıca Elle, Vogue, VMAN, Sports Illustrated, Paper Magazine ve Schön gibi dergilerin kapaklarında yer alarak moda dünyasında önemli bir yer edindi. 2016 yılında Victoria's Secret podyumlarında ustalıkla yürüdü.

2015 yılında İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile bir ilişkiye başlayan Hadid, bu birlikteliği sırasında bir dargın bir barışık dönemler yaşadı. Çiftin ilişkisi zorlukları yenemedi ve 2021 yılında sona erdi. Bu süreçte 2020 yılında Khai adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Çift, minik kızları Khai'nin yüzünü hala paparazilerden koruyor.