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Kalkın Düğünümüz Var! Bradley Cooper'ın Gigi Hadid'in Parmağına Altın Nişan Yüzüğünü Taktığı İddia Edildi

Kalkın Düğünümüz Var! Bradley Cooper'ın Gigi Hadid'in Parmağına Altın Nişan Yüzüğünü Taktığı İddia Edildi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 11:23

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Gigi Hadid ve Bradley Cooper, Hadid'in doğum günü gecesinde el ele yürürken görüntülendi. Gigi'nin parmağındaki altın yüzük nişanlanmış olabileceklerine yorumlandı. Bu durum yabancı magazindeki ufuktaki evlilik söylentilerini güçlendirdi. 

Kaynak: Page Six

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Güzel mi güzel modelimiz, Victoria's Secret'ın göz bebeği Gigi Hadid'i illaki tanıyorsunuzdur.

Güzel mi güzel modelimiz, Victoria's Secret'ın göz bebeği Gigi Hadid'i illaki tanıyorsunuzdur.

Kendisi 2013'te IMG Models ile anlaşarak profesyonel modellik hayatına adım atmıştır. New York Moda Haftası'ndaki çıkışıyla dikkat çeken Hadid, Chanel ve Michael Kors gibi dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy gösterdi. Ayrıca Elle, Vogue, VMAN, Sports Illustrated, Paper Magazine ve Schön gibi dergilerin kapaklarında yer alarak moda dünyasında önemli bir yer edindi. 2016 yılında Victoria's Secret podyumlarında ustalıkla yürüdü.

2015 yılında İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile bir ilişkiye başlayan Hadid, bu birlikteliği sırasında bir dargın bir barışık dönemler yaşadı. Çiftin ilişkisi zorlukları yenemedi ve 2021 yılında sona erdi. Bu süreçte 2020 yılında Khai adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Çift, minik kızları Khai'nin yüzünü hala paparazilerden koruyor.

Hadid, 2023 senesinden bu yana ünlü aktör Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.

Hadid, 2023 senesinden bu yana ünlü aktör Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.

Cooper, 2015-2019 yılları arasında Rus model Irina Shayk ile birlikte olmuş ve bu ilişkiden 2017 yılında Lea De Seine Shayk Cooper dünyaya gelmişti.

Gigi ve Bradley ikilisinin ilişkisi, ortak bir arkadaşlarının çocuğunun doğum günü partisinde tanışmalarıyla başlamıştı. Hadid, Cooper ile olan ilişkisini 'romantik ve karşılıklı büyüme ve anlayışa dayalı' olarak kendince tanımlamıştı. Her iki tarafın da önceki ilişkilerinden çocukları bulunduğundan çift, ailelerini birleştirme konusunda uyumlu bir süreç geçirmeye çalışıyor.

Uzun süredir birlikte olan çift, Gigi'nin 30. yaş gününü kutlamak için gittikleri mekana girerken görüntülendikleri esnada Hadid'in sol yüzük parmağındaki altın yüzük dikkat çekti.

Uzun süredir birlikte olan çift, Gigi'nin 30. yaş gününü kutlamak için gittikleri mekana girerken görüntülendikleri esnada Hadid'in sol yüzük parmağındaki altın yüzük dikkat çekti.

Gigi'nin yüzüğünün nişan yüzüğü mü yoksa sıradan bir aksesuar mı olduğu henüz bilinmiyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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