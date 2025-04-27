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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 00:01

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Hailey Bieber, 2 Tane Kisti Olduğunu Açıkladı

Hailey Bieber, 2 Tane Kisti Olduğunu Açıkladı

Justin Bieber ile evliliğinde zorluklar yaşadığı iddia edilen Hailey Bieber, yumurtalıklarında kist olduğunu açıkladı.

Margot Robbie, Eşi ve Minik Bebeğiyle İlk Kez Görüntülendi

Margot Robbie, Eşi ve Minik Bebeğiyle İlk Kez Görüntülendi

Doğumun ardından fazla kilolarından çabucak kurtulduğu görüldü. Eşi ve bebeğiyle temiz havanın rahatlatıcılığına sığındı, sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Alacakaranlık Serisinin Nur Yüzlü Bella'sı Kristen Stewart Evlendi!

Alacakaranlık Serisinin Nur Yüzlü Bella'sı Kristen Stewart Evlendi!

Başarılı yıldız Kristen Stewart, 2021 yılında Dylan Meyer ile nişanlandığını açıklamıştı. İki güzel kadın, bir ömür mutluluğa 'evet' dedi.

Hailey Bieber, Paskalaya' Bahanesiyle "Anayım Ben!" Paylaşımı Yaptı

Hailey Bieber, Paskalaya' Bahanesiyle "Anayım Ben!" Paylaşımı Yaptı

Minik oğluyla pozlarını paylaştı. Geçen seneki Paskalya ile bu senekini karşılaştırdı.

Salma Hayek'in Güzellik Sırrı

Salma Hayek'in Güzellik Sırrı

Özellikle gece bakımına çok önem veriyor ve cildine doğal yağlar, bitkisel içerikli ürünlerle bakım yapıyor.

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Dur Durak Bilmeyen Kanye West, Erkek Kuzeninin Cinsel İstismarına Uğradığını Söyledi

Dur Durak Bilmeyen Kanye West, Erkek Kuzeninin Cinsel İstismarına Uğradığını Söyledi

Şarkısı Cousins'ın hikayesini anlatmaya karar verdiğinde, X'te adeta kıyamet koptu.Kanye West'in ergenlik yıllara dair yaptığı bu travmatik açıklama herkesi şoke etti.

"You"nun Kötü Adamı Joe, Gerçek Hayatta Baba Olduğunu Duyurdu!

"You"nun Kötü Adamı Joe, Gerçek Hayatta Baba Olduğunu Duyurdu!

Badgley, Domino Kirke ile 2014 yılında aşk yaşamaya başlamış ve 2017 senesinde dünyaevine girmişti. Çiftin ilk çocuğu 2020'de dünyaya gelmişti.

Benny'nin Aşkını Bunca Zaman Hafife Almışız!

Benny'nin Aşkını Bunca Zaman Hafife Almışız!

Benny Blanco, biricik aşkı Selena Gomez'e sürpriz yaptı ve yıllardır içinde ukde kalan mezuniyet balosu hayalini gerçeğe çevirdi. Fotoğraf çekiminden partisine kadar her şeyi organize etti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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