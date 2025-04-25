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Daha Önce Hiç Mezuniyet Balosuna Katılamayan Selena Gomez'in Hayalini Benny Blanco Gerçeğe Dönüştürdü!

Daha Önce Hiç Mezuniyet Balosuna Katılamayan Selena Gomez'in Hayalini Benny Blanco Gerçeğe Dönüştürdü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 19:54

Yaşadıkları aşkla dünya magazinin ilgisini çeken Selena Gomez ve Benny Blanco çiftinden yepyeni ve romantizm kokulu paylaşım geldi. 

Benny, biricik aşkına sürpriz yaptı ve yıllardır içinde ukde kalan mezuniyet balosu hayalini gerçeğe çevirdi.

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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Selena Gomez ve Benny Blanco, uzun süredir dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Selena Gomez ve Benny Blanco, uzun süredir dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Gomez ve Blanco, Blanco'nun Gomez'in 'Same Old Love' adlı single'ının ortak yapımcılığını üstlendiği 2015 yılında ilk kez tanışmışlardı. Blanco, bilenleriniz vardır, Justin Bieber ve The Weeknd gibi Selena'nın ex'leriyle de arkadaştı. Bir müzik yapımcısı olduğu için çevresi oldukça geniş olan Blanco, 'arkadaşımın aşkısın' demeden gönlünü Selena'ya kaptırdı. İkili 2024 senesinde ise nişanlandıklarını duyurdu. 

Gelin görün ki şimdilerde ikili mutlu mesut aşklarını yaşamaya devam etseler de bu ilişki bazı Gomez fanlarının gönlüne hala sinemedi ve Justin ile olan aşkının son bulmadığını iddia ettiler. Justin'in şimdilerde yaşadığı bazı psikolojik problemler onun Hailey ile olan ilişkisini kötü etkiledi ve böylelikle Blanco ve Gomez ikilisinin başı son aylarda bu konularla epey bir ağrıdı.

Benny Blanco, Mirkelam misali "Bir fotoğraf çekilebilir miyiz?" dedi ve biricik aşkı Selena için elinden geleni ardına koymayarak sürpriz hazırladı.

Benny Blanco, Mirkelam misali "Bir fotoğraf çekilebilir miyiz?" dedi ve biricik aşkı Selena için elinden geleni ardına koymayarak sürpriz hazırladı.

Benny Blanco, Mart ayındaki doğum gününü sırf biricik nişanlısı Selena Gomez, daha önce hiç mezuniyet partisine katılmadığı için 'mezuniyet balosu' konseptinde düzenlemişti. Blanco, yeni paylaşımında Selena Gomez'e mezuniyet günü fotoğrafı çekilme teklifinde bulunduğu ve ikilinin bir AVM'ye gidip liseli aşıklar misali pozlar verdiği anları derleyip paylaştı. 

Sevgilisinin hayalini elinden geldiğince gerçeğe dönüştürmeyi başaran Benny Blanco, bizlere 'Aşk böyle bir şey mi!' dedirtmeyi başardı.

Selena Gomez'in nişanlısı Benny Blanco'nun paylaşımı bu şekilde:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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