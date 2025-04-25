Daha Önce Hiç Mezuniyet Balosuna Katılamayan Selena Gomez'in Hayalini Benny Blanco Gerçeğe Dönüştürdü!
Yaşadıkları aşkla dünya magazinin ilgisini çeken Selena Gomez ve Benny Blanco çiftinden yepyeni ve romantizm kokulu paylaşım geldi.
Benny, biricik aşkına sürpriz yaptı ve yıllardır içinde ukde kalan mezuniyet balosu hayalini gerçeğe çevirdi.
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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Selena Gomez ve Benny Blanco, uzun süredir dolu dizgin bir aşk yaşıyor.
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Benny Blanco, Mirkelam misali "Bir fotoğraf çekilebilir miyiz?" dedi ve biricik aşkı Selena için elinden geleni ardına koymayarak sürpriz hazırladı.
Selena Gomez'in nişanlısı Benny Blanco'nun paylaşımı bu şekilde:
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