Daha Önce Hiç Mezuniyet Balosuna Katılamayan Selena Gomez'in Hayalini Benny Blanco Gerçeğe Dönüştürdü!

Gomez ve Blanco, Blanco'nun Gomez'in 'Same Old Love' adlı single'ının ortak yapımcılığını üstlendiği 2015 yılında ilk kez tanışmışlardı. Blanco, bilenleriniz vardır, Justin Bieber ve The Weeknd gibi Selena'nın ex'leriyle de arkadaştı. Bir müzik yapımcısı olduğu için çevresi oldukça geniş olan Blanco, 'arkadaşımın aşkısın' demeden gönlünü Selena'ya kaptırdı. İkili 2024 senesinde ise nişanlandıklarını duyurdu.

Gelin görün ki şimdilerde ikili mutlu mesut aşklarını yaşamaya devam etseler de bu ilişki bazı Gomez fanlarının gönlüne hala sinemedi ve Justin ile olan aşkının son bulmadığını iddia ettiler. Justin'in şimdilerde yaşadığı bazı psikolojik problemler onun Hailey ile olan ilişkisini kötü etkiledi ve böylelikle Blanco ve Gomez ikilisinin başı son aylarda bu konularla epey bir ağrıdı.