Yine Hüsran: Evlilik Yakın Derken İrem Derici'den Ayrılık Sinyali Veren Hamleler Ardı Ardına Geldi!
Şarkıcı İrem Derici'yi son dönemlerde sevgilisi Melih Kunukçu ile birlikte anar olmuştuk. Hatta ikiliden ani bir evlilik haberi bile bekliyorduk ne yalan söyleyelim. Fakat Derici'nin paylaştığı göndermeli hikayenin ardından takipçilerinin yakaladığı bir detay Kunukçu ve Derici'nin yollarını ayırmış olabileceklerinin sinyallerini verdi.
Görsel kaynak: @birkahvebingiybett
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İrem Derici, müzikal başarısının yanı sıra şahsına münhasır tavırları ve dobra üslubuyla dikkat çeken şarkıcılarımızdan birisi.
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İlişkileriyle de gündeme gelen İrem Derici, en son Melih Kunukçu ile yaşadığı "büyük aşk" ile konuşulmaya başlanmıştı.
İrem Derici, zamanında "Bazı aşklar yarım kalmalı!" diyerek şarkısını söylemişti. Bu sözleri bir manifest mi oldu bilmiyoruz ama Derici'nin bu paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı.
Bunun üzerine bazı takipçilerin gözüne İrem Derici'nin Melih Kunukçu ile olan fotoğraflarını Instagram'ından kaldırması çarptı.
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