Yine Hüsran: Evlilik Yakın Derken İrem Derici'den Ayrılık Sinyali Veren Hamleler Ardı Ardına Geldi!

Herhangi bir konuda ne düşünüyorsa alenen açığa vurmaktan bir an olsun çekince duymayan İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Kendisi gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse verdiği röportajlarla her daim göz önünde olmayı seven bir isim olarak magazin dünyasında yer alıyor.

Bunlara ek olarak, Derici'yi pek çok ünlümüzle inceden inceye sosyal medya üzerinden tartışırken de gördük, bir kısmıyla sıkı sıkıya dostluk kurarken de... Bizler de onu böyle kabul ettik zaten. Kendisi 'Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı' ile hayatımıza girmiş ardından 'Evlenmene Bak', 'Yaz Gülü' ve 'Zorun Ne Sevgilim' gibi pek çok şarkısıyla tanınırlığını bir üst seviyelere taşımayı başarmıştı.