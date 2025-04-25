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Yine Hüsran: Evlilik Yakın Derken İrem Derici'den Ayrılık Sinyali Veren Hamleler Ardı Ardına Geldi!

Yine Hüsran: Evlilik Yakın Derken İrem Derici'den Ayrılık Sinyali Veren Hamleler Ardı Ardına Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 18:08 Son Güncelleme: 25.04.2025 - 18:21

Şarkıcı İrem Derici'yi son dönemlerde sevgilisi Melih Kunukçu ile birlikte anar olmuştuk. Hatta ikiliden ani bir evlilik haberi bile bekliyorduk ne yalan söyleyelim. Fakat Derici'nin paylaştığı göndermeli hikayenin ardından takipçilerinin yakaladığı bir detay Kunukçu ve Derici'nin yollarını ayırmış olabileceklerinin sinyallerini verdi. 

Görsel kaynak: @birkahvebingiybett

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İrem Derici, müzikal başarısının yanı sıra şahsına münhasır tavırları ve dobra üslubuyla dikkat çeken şarkıcılarımızdan birisi.

İrem Derici, müzikal başarısının yanı sıra şahsına münhasır tavırları ve dobra üslubuyla dikkat çeken şarkıcılarımızdan birisi.

Herhangi bir konuda ne düşünüyorsa alenen açığa vurmaktan bir an olsun çekince duymayan İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Kendisi gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse verdiği röportajlarla her daim göz önünde olmayı seven bir isim olarak magazin dünyasında yer alıyor. 

Bunlara ek olarak, Derici'yi pek çok ünlümüzle inceden inceye sosyal medya üzerinden tartışırken de gördük, bir kısmıyla sıkı sıkıya dostluk kurarken de... Bizler de onu böyle kabul ettik zaten. Kendisi 'Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı' ile hayatımıza girmiş ardından 'Evlenmene Bak', 'Yaz Gülü' ve 'Zorun Ne Sevgilim' gibi pek çok şarkısıyla tanınırlığını bir üst seviyelere taşımayı başarmıştı.

İlişkileriyle de gündeme gelen İrem Derici, en son Melih Kunukçu ile yaşadığı "büyük aşk" ile konuşulmaya başlanmıştı.

İlişkileriyle de gündeme gelen İrem Derici, en son Melih Kunukçu ile yaşadığı "büyük aşk" ile konuşulmaya başlanmıştı.

Derici, daha önceki yıllarda Cem Belevi ile aşk yaşamış; araya ihanet iddiaları girince ikilinin yolları ayrıl barış derken en sonunda kesinkes ayrılmıştı. Daha sonra, Atakan Işıktutan, Gçkhan Fırat ve Kurtuluş Kuş ile aşk yaşasa da en sonunda aradığı sevgiyi Melih Kunukçu'da bulduğunu açıklamıştı. İkilinin aşkı medyaya öyle sevgi dolu ve neşeli yansımıştı ki bizler de bu defa oldu, İrem Derici aradığı aşkı buldu sanmıştık. Bebeklerle arası iyi olmayan ve anne olmayı da hiç mi hiç düşünmeyen İrem Derici'ye anneliği ve evliliği bile düşündürtmüştü bu aşk.

İrem Derici, zamanında "Bazı aşklar yarım kalmalı!" diyerek şarkısını söylemişti. Bu sözleri bir manifest mi oldu bilmiyoruz ama Derici'nin bu paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı.

İrem Derici, zamanında "Bazı aşklar yarım kalmalı!" diyerek şarkısını söylemişti. Bu sözleri bir manifest mi oldu bilmiyoruz ama Derici'nin bu paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı.

Bir kelebeğin 'Belki öteki yaşamda buluşuruz' cümlesine karşın diğer kelebeğin 'Evet' diyerek onayladığı bir gönderiyi hikaye atan Derici, böylelikle Melih Kunukçu ile ayrılmış olabileceği düşüncelerini takipçilerinin aklına bir kere düşürdü.

Bunun üzerine bazı takipçilerin gözüne İrem Derici'nin Melih Kunukçu ile olan fotoğraflarını Instagram'ından kaldırması çarptı.

Bunun üzerine bazı takipçilerin gözüne İrem Derici'nin Melih Kunukçu ile olan fotoğraflarını Instagram'ından kaldırması çarptı.

@birkahvebingiybett isimli hesabın paylaşımına göre Melih Bey'de birlikteliğin fotoğrafları dururken başarılı şarkıcının hesabında ise bu aşkın fotoğrafları artık yer almıyormuş. 

Peki sizce İrem ve Melih aşkı bitti mi? Yoksa bazı atışmalar yaşandı ve ilişkiye ara mı verildi?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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