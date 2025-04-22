Bu Kulaklar Bunu da Duydu: Yusuf Güney, Kendi Kişilikleriyle Açık Oturum Yaptığını Söyledi!

Tanınan şarkıcı son günlerde şarkılarından ziyade yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye başladı. Kendisi Eser Yenenler ve Esra Ezmeci gibi isimlerin programına konuk olup astral seyahat deneyimlerini anlatınca dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Her geçen gün açıklamalarına bir yenisini ekleyen Güney'i ilk olarak Rafet El Roman ile yaptığı düetlerle tanımıştık. Gelin görün ki Yusuf Güney, astral seyahate merak sarıp spiritüel bir sürecin içine girince Rafet El Roman, kendisini eleştirdi ve bunu bırakmasını söyledi. Güney ise bu yoruma aldırmadan tam gaz devam etti.

Arınma olarak tabir ettiği bir sürece dikkat çeken Güney, 21 gün boyunca cinsel ilişkide bulunmadığını, et tüketmediğini, sigara ve alkolü kestiği de söylemişti.