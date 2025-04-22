Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Kulaklar Bunu da Duydu: Yusuf Güney, Kendi Kişilikleriyle Açık Oturum Yaptığını Söyledi!

Bu Kulaklar Bunu da Duydu: Yusuf Güney, Kendi Kişilikleriyle Açık Oturum Yaptığını Söyledi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 21:19

Sivrisineklerden, astral uyarılara kadar açıklamaları dallanıp budaklanan Yusuf Güney, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Yusuf Güney, kendisiyle ilgili yeni ve çarpıcı itiraflarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı olarak tanıdığımız Yusuf Güney, şimdilerde, kendine has üslubuyla anlattığı spiritüel yaşamı ve uyarı niteliğindeki yorumlarıyla tanınıyor.

Şarkıcı olarak tanıdığımız Yusuf Güney, şimdilerde, kendine has üslubuyla anlattığı spiritüel yaşamı ve uyarı niteliğindeki yorumlarıyla tanınıyor.

Tanınan şarkıcı son günlerde şarkılarından ziyade yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye başladı. Kendisi Eser Yenenler ve Esra Ezmeci gibi isimlerin programına konuk olup astral seyahat deneyimlerini anlatınca dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Her geçen gün açıklamalarına bir yenisini ekleyen Güney'i ilk olarak Rafet El Roman ile yaptığı düetlerle tanımıştık. Gelin görün ki Yusuf Güney, astral seyahate merak sarıp spiritüel bir sürecin içine girince Rafet El Roman, kendisini eleştirdi ve bunu bırakmasını söyledi. Güney ise bu yoruma aldırmadan tam gaz devam etti.

Arınma olarak tabir ettiği bir sürece dikkat çeken Güney, 21 gün boyunca cinsel ilişkide bulunmadığını, et tüketmediğini, sigara ve alkolü kestiği de söylemişti.

Güney, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Burada yaptığı boş koltuk açıklaması dikkat çekti.

Güney, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Burada yaptığı boş koltuk açıklaması dikkat çekti.

Zamanla insanların uzuvlarının dahi değişeceğine değinen Yusuf Güney, ertelediği her şeye geri dönmek istediğini de söyledi. Yani çok yakında kendisini yeni projelerde görebilir veya evlendiğine tanık olabiliriz. 

Programın asıl dikkat çeken noktası ise Yusuf Güney'in 'Bazen bir masada tek başıma oturuyorum. Boş sandalyelere içimdeki farklı kişilikleri koyuyorum. Ve kendimle açık oturum yapıyorum.' ifadelerini kullanması oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın