Bu Kulaklar Bunu da Duydu: Yusuf Güney, Kendi Kişilikleriyle Açık Oturum Yaptığını Söyledi!
Sivrisineklerden, astral uyarılara kadar açıklamaları dallanıp budaklanan Yusuf Güney, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Yusuf Güney, kendisiyle ilgili yeni ve çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Şarkıcı olarak tanıdığımız Yusuf Güney, şimdilerde, kendine has üslubuyla anlattığı spiritüel yaşamı ve uyarı niteliğindeki yorumlarıyla tanınıyor.
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Güney, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Burada yaptığı boş koltuk açıklaması dikkat çekti.
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