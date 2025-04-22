Her An Ensesindeymiş Gibi Hissettirmiş! Tan Taşçı Kendisini Altı Aydır Taciz Eden Hayranıyla Davalık Oldu

Duygusal, romantik, öyle içe içe dokunan şarkılarıyla bizleri uzaklara daldırmayı başaran Tan Taşçı, aslen Almanya'da doğmuş olsa da müzik eğitimini Türkiye'de tamamlamış bir isim. Bir dönemler Tan Taşçı ve Demet Akalın hakkında aşk iddiaları bile ortaya atılmıştı. Fakat aralarında yalnızca müzikal bir etkileşim oldu, ikili birbirilerine şarkı verip birbirinden şarkı aldı sadece. Genellikle aşklarını gözlerden uzak yaşamayı ve magazin dünyasına bir sır dahi vermemeyi tercih ediyor.

Şimdilerde konserlerinde boş yer bulamadığımız Tan Taşçı, 'Yıldızlar da Kayar', 'Nasıl Seveceğim' ve 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınıyor.