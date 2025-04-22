Her An Ensesindeymiş Gibi Hissettirmiş! Tan Taşçı Kendisini Altı Aydır Taciz Eden Hayranıyla Davalık Oldu
Pop müziğin sevilen sesi, Tan Taşçı şarkılarıyla olduğu kadar karizmatik duruşuyla da beğenilen bir isim. Kendisinin son aylarda bir hayranı tarafından ciddi bir şekilde rahatsız edildiği öğrenildi. Buna ek olarak, Taşçı'nın bu kişiyle davalık olduğu bildirildi.
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Bağırmadan, aşırıya kaçmadan kalplerimize dokunan sesiyle Tan Taşçı, uzun bir süredir müzik dünyasının sevilen isimlerinden.
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Tan Taşçı'dan gelen bir haber ise sevenlerini endişelendirdi. Taşçı, kendisini 6 aydır taciz eden hayranıyla davalık oldu.
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