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Her An Ensesindeymiş Gibi Hissettirmiş! Tan Taşçı Kendisini Altı Aydır Taciz Eden Hayranıyla Davalık Oldu

Her An Ensesindeymiş Gibi Hissettirmiş! Tan Taşçı Kendisini Altı Aydır Taciz Eden Hayranıyla Davalık Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 19:24

Pop müziğin sevilen sesi, Tan Taşçı şarkılarıyla olduğu kadar karizmatik duruşuyla da beğenilen bir isim. Kendisinin son aylarda bir hayranı tarafından ciddi bir şekilde rahatsız edildiği öğrenildi. Buna ek olarak, Taşçı'nın bu kişiyle davalık olduğu bildirildi.

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Bağırmadan, aşırıya kaçmadan kalplerimize dokunan sesiyle Tan Taşçı, uzun bir süredir müzik dünyasının sevilen isimlerinden.

Bağırmadan, aşırıya kaçmadan kalplerimize dokunan sesiyle Tan Taşçı, uzun bir süredir müzik dünyasının sevilen isimlerinden.

Duygusal, romantik, öyle içe içe dokunan şarkılarıyla bizleri uzaklara daldırmayı başaran Tan Taşçı, aslen Almanya'da doğmuş olsa da müzik eğitimini Türkiye'de tamamlamış bir isim. Bir dönemler Tan Taşçı ve Demet Akalın hakkında aşk iddiaları bile ortaya atılmıştı. Fakat aralarında yalnızca müzikal bir etkileşim oldu, ikili birbirilerine şarkı verip birbirinden şarkı aldı sadece. Genellikle aşklarını gözlerden uzak yaşamayı ve magazin dünyasına bir sır dahi vermemeyi tercih ediyor.

Şimdilerde konserlerinde boş yer bulamadığımız Tan Taşçı, 'Yıldızlar da Kayar', 'Nasıl Seveceğim' ve 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Tan Taşçı'dan gelen bir haber ise sevenlerini endişelendirdi. Taşçı, kendisini 6 aydır taciz eden hayranıyla davalık oldu.

Tan Taşçı'dan gelen bir haber ise sevenlerini endişelendirdi. Taşçı, kendisini 6 aydır taciz eden hayranıyla davalık oldu.

Tan Taşçı’nın başı 6 yıldır Nurşan Ç. adlı hayranıyla dertte. Taşçı’yla ilişkisi olduğu algısına kapılan Nurşan Ç., iddiaya göre sosyal medyadan mesajlar, videolar ve ses kayıtları gönderdiği şarkıcıyı fiziki olarak da takip etmeye başladı, bulunduğu mekânlara ve konserlere giderek olay çıkardı. Savcılığa suç duyurularında bulunan Tan Taşçı, Aile Mahkemeleri’ne başvurarak sayısız uzaklaştırma kararı aldırdı.

Nurşan Ç. hakkında “ısrarlı takip” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Nurşan Ç. hakkında “ısrarlı takip” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Korunma talebinde bulunan Tan Taşçı’nın, avukatı Serkan Toper aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede şu cümlelere yer verildi: “Nurşan Ç.’nin saldırıları psikolojik ve siber saldırı ile sınırlı değildir, fiziki saldırıda da bulunmuştur. Her an her saniye ensesinde bulunduğunu hissettiren Nurşan Ç., müvekkile tek bir an dahi huzur vermemektedir. Can güvenliğinden ciddi endişe duyan müvekkilin, devletin yargı yolu kapsamında korunmasını talep ediyoruz.” 

Nurşan Ç'ye bir ay daha uzaklaştırma verildi. Kendisi bu karara uymaması durumunda 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsi cezası alacak.

Nurşan Ç'ye bir ay daha uzaklaştırma verildi. Kendisi bu karara uymaması durumunda 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsi cezası alacak.

Tan Taşçı, Nurşan Ç.’nin gönderdiği sayfalarca taciz ve tehdit içerikli mesajları da mahkemeye sundu. Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Nurşan Ç.’nin 1 ay süreyle Taşçı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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