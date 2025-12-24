Tunuslu Şarkıcı Thekra ile Serenay Sarıkaya'nın Benzerliği Sosyal Medyayı Salladı!
Tunuslu şarkıcı Thekra'nın Serenay Sarıkaya ile olan benzerliği sosyal medyayı salladı. 'Hayatını oynamak için oyuncu gerekirse haberimiz olsun' yorumları kısa sürede havada uçuştu. Tabii benzetme furyasına filmlerin aranan yüzü Farah Zeynep Abdullah da dahil edildi. Bazı kullanıcılar rol için Farah Zeynep Abdullah’ı daha uygun buldu. Bakalım siz hangisine benzeteceksiniz?
Buyrun birlikte bakalım 👇
Takip edenler bilir; son dönemde magazin dünyasının favori sorusu net: "Hayatın film olursa seni kim oynasın?"
Tam da bu furyanın ortasında bu kez sürpriz bir benzerlik sosyal medyayı salladı.
"Serenay sandım", "Hayatı film olursa Serenay oynasın" ve "Casting hazır" gibi yorumlar peş peşe geldi.
İşte o yorumlar:
