Tunuslu Şarkıcı Thekra ile Serenay Sarıkaya'nın Benzerliği Sosyal Medyayı Salladı!

Bu sorunun cevabı ise şaşırtıcı biçimde tek bir isimde birleşiyor: Serenay Sarıkaya. Şarkıcılardan türkücülere, pop yıldızlarından arabesk efsanelerine kadar pek çok ünlü, biyografi filmi çekilirse kendisini Serenay’ın canlandırmasını istediğini açık açık dile getirdi.

Zerrin Özer, hayat hikayesi için iki farklı film teklifi aldığını anlatırken 'Serenay Sarıkaya oynasın isterim' diyerek fitili ateşlemişti. Ardından Kibariye, aynı isteği dile getirip 'Beni Serenay oynasın' demiş, Deniz Seki işi biraz daha sanatsal bir noktaya taşıyıp 'Hayatım tiyatro olsun, Serenay Sarıkaya ya da Deniz Çakır oynasın' demişti. Son olarak Mahmut Tuncer’in de bu listeye eklenmesi goygoyun dozunu iyice artırmıştı. 'Bu gidişle Serenay bütün sanatçıların hayatını oynayacak' yorumları X’te havada uçuşmuştu.