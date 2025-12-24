onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tunuslu Şarkıcı Thekra ile Serenay Sarıkaya'nın Benzerliği Sosyal Medyayı Salladı!

Tunuslu Şarkıcı Thekra ile Serenay Sarıkaya'nın Benzerliği Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 13:18

Tunuslu şarkıcı Thekra'nın Serenay Sarıkaya ile olan benzerliği sosyal medyayı salladı. 'Hayatını oynamak için oyuncu gerekirse haberimiz olsun' yorumları kısa sürede havada uçuştu. Tabii benzetme furyasına filmlerin aranan yüzü Farah Zeynep Abdullah da dahil edildi. Bazı kullanıcılar rol için Farah Zeynep Abdullah’ı daha uygun buldu. Bakalım siz hangisine benzeteceksiniz?

Buyrun birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takip edenler bilir; son dönemde magazin dünyasının favori sorusu net: "Hayatın film olursa seni kim oynasın?"

Takip edenler bilir; son dönemde magazin dünyasının favori sorusu net: "Hayatın film olursa seni kim oynasın?"

Bu sorunun cevabı ise şaşırtıcı biçimde tek bir isimde birleşiyor: Serenay Sarıkaya. Şarkıcılardan türkücülere, pop yıldızlarından arabesk efsanelerine kadar pek çok ünlü, biyografi filmi çekilirse kendisini Serenay’ın canlandırmasını istediğini açık açık dile getirdi.

Zerrin Özer, hayat hikayesi için iki farklı film teklifi aldığını anlatırken 'Serenay Sarıkaya oynasın isterim' diyerek fitili ateşlemişti. Ardından Kibariye, aynı isteği dile getirip 'Beni Serenay oynasın' demiş, Deniz Seki işi biraz daha sanatsal bir noktaya taşıyıp 'Hayatım tiyatro olsun, Serenay Sarıkaya ya da Deniz Çakır oynasın' demişti. Son olarak Mahmut Tuncer’in de bu listeye eklenmesi goygoyun dozunu iyice artırmıştı. 'Bu gidişle Serenay bütün sanatçıların hayatını oynayacak' yorumları X’te havada uçuşmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tam da bu furyanın ortasında bu kez sürpriz bir benzerlik sosyal medyayı salladı.

Tam da bu furyanın ortasında bu kez sürpriz bir benzerlik sosyal medyayı salladı.

Tunuslu şarkıcı Thekra’nın fotoğraflarını gören kullanıcılar, ünlü ismi ilk bakışta Serenay Sarıkaya sandıklarını yazdı. Yüz hatları, bakışları ve fotoğraflardaki ifade benzerliği kısa sürede viral oldu.

"Serenay sandım", "Hayatı film olursa Serenay oynasın" ve "Casting hazır" gibi yorumlar peş peşe geldi.

"Serenay sandım", "Hayatı film olursa Serenay oynasın" ve "Casting hazır" gibi yorumlar peş peşe geldi.

Tabii rol için Farah Zeynep Abdullah'ı uygun bulanlar da vardı.

İşte o yorumlar:

İşte o yorumlar:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın