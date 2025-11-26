Ünlü İsimlerin Hayatını Oynaması İçin Serenay Sarıkaya'yı İstemesine Farah Zeynep Abdullah'tan Güldüren Yorum
Kibariye'den Zerrin Özer'e birçok ünlü sanatçı hayatları film olursa kendilerini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediklerini söylemişti. Şarkıcılardan türkücülere uzanan bu listeye son olarak Mahmut Tuncer eklenmişti. Biyografi filmleriyle öne çıkan Farah Zeynep Abdullah’tan da bu furyaya dikkat çeken bir yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde magazin dünyası bambaşka bir soruyla çalkalanıyor: “Hayatın film olursa seni kim oynasın?” cevap ise şaşırtıcı derecede ortak: Serenay Sarıkaya.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuncer’in sözleri sosyal medyada gündem olurken; “Bu gidişle Serenay bütün sanatçıların hayatını oynayacak” yorumları havada uçuşmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın