Ünlü İsimlerin Hayatını Oynaması İçin Serenay Sarıkaya'yı İstemesine Farah Zeynep Abdullah'tan Güldüren Yorum

Zerrin Özer’den Kibariye’ye, Deniz Seki’den Güllü’ye, son olarak da Mahmut Tuncer’e kadar pek çok isim, biyografi filminde kendilerini Serenay’ın canlandırmasını istediğini tek tek açıkladı. Sosyal medyada Ajda Pekkan’dan Mahmut Tuncer’e uzanan bu liste ise tahmin edersiniz ki büyük goygoy malzemesi çıkardı.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayat hikâyesinin filme dönüştürülmesi için iki teklif aldığını anlatırken, senaryoyu beğenmesi halinde Serenay Sarıkaya'nın kendisini oynamasını istemişti.

Ardından Kibariye, “Hayatımın film olmasını isterim, beni Serenay Sarıkaya oynasın” diyerek bu furyaya katılmış; programda gelen “Farah Zeynep Abdullah oynasın” önerisine “O kim?” tepkisi vermesi de X’te ayrı goygoy konusu olmuştu.

Deniz Seki ise işi bir adım ileri taşıyıp “Hayatım film değil tiyatro olsun, beni Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır oynasın” demişti.

Son olarak Mahmut Tuncer de Sarıkaya'dan aynı talepte bulunmuştu.