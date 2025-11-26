onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerin Hayatını Oynaması İçin Serenay Sarıkaya'yı İstemesine Farah Zeynep Abdullah'tan Güldüren Yorum

Ünlü İsimlerin Hayatını Oynaması İçin Serenay Sarıkaya'yı İstemesine Farah Zeynep Abdullah'tan Güldüren Yorum

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.11.2025 - 11:24

Kibariye'den Zerrin Özer'e birçok ünlü sanatçı hayatları film olursa kendilerini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediklerini söylemişti. Şarkıcılardan türkücülere uzanan bu listeye son olarak Mahmut Tuncer eklenmişti. Biyografi filmleriyle öne çıkan Farah Zeynep Abdullah’tan da bu furyaya dikkat çeken bir yorum geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son günlerde magazin dünyası bambaşka bir soruyla çalkalanıyor: “Hayatın film olursa seni kim oynasın?” cevap ise şaşırtıcı derecede ortak: Serenay Sarıkaya.

Son günlerde magazin dünyası bambaşka bir soruyla çalkalanıyor: “Hayatın film olursa seni kim oynasın?” cevap ise şaşırtıcı derecede ortak: Serenay Sarıkaya.

Zerrin Özer’den Kibariye’ye, Deniz Seki’den Güllü’ye, son olarak da Mahmut Tuncer’e kadar pek çok isim, biyografi filminde kendilerini Serenay’ın canlandırmasını istediğini tek tek açıkladı. Sosyal medyada Ajda Pekkan’dan Mahmut Tuncer’e uzanan bu liste ise tahmin edersiniz ki büyük goygoy malzemesi çıkardı.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayat hikâyesinin filme dönüştürülmesi için iki teklif aldığını anlatırken, senaryoyu beğenmesi halinde Serenay Sarıkaya'nın kendisini oynamasını istemişti.

Ardından Kibariye, “Hayatımın film olmasını isterim, beni Serenay Sarıkaya oynasın” diyerek bu furyaya katılmış; programda gelen “Farah Zeynep Abdullah oynasın” önerisine “O kim?” tepkisi vermesi de X’te ayrı goygoy konusu olmuştu.

Deniz Seki ise işi bir adım ileri taşıyıp “Hayatım film değil tiyatro olsun, beni Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır oynasın” demişti.

Son olarak Mahmut Tuncer de Sarıkaya'dan aynı talepte bulunmuştu.

Tuncer’in sözleri sosyal medyada gündem olurken; “Bu gidişle Serenay bütün sanatçıların hayatını oynayacak” yorumları havada uçuşmuştu.

Tuncer’in sözleri sosyal medyada gündem olurken; “Bu gidişle Serenay bütün sanatçıların hayatını oynayacak” yorumları havada uçuşmuştu.
twitter.com

Derken işin içine yapay zeka girdi. Bir kullanıcı, Serenay Sarıkaya’nın yüzünü Mahmut Tuncer’e benzeten bir görsel paylaşınca Serenay Sarıkaya da o fotoğrafa kayıtsız kalamadı ve gönderiye “İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi…” diye yorum yaptı.

İşin en ironik kısmı ise Farah Zeynep Abdullah cephesinde yaşandı. “Bergen”de arabesk yıldızı Bergen’i, “Bihter”de Aşk-ı Memnu’nun Bihter’ini canlandırarak adeta yerli biyografi ve uyarlama projelerin “vazgeçilmez yüzü”ne dönüşen Farah, yıllardır bu yüzden goygoy malzemesi oluyordu.

Son olarak Mahmut Tuncer ve diğer isimlerin “Beni Serenay oynasın” haberleri üst üste gelince, Farah Zeynep'ten “+1” yorumu geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın