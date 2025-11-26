Geçtiğimiz Ay Bebeklerine Kavuşan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın Boşanma İddiasında Yeni Gelişme
İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar hakkında ortaya atılan boşanma iddiası, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çiftin anlaşmalı olarak ayrılacağı öne sürülürken, konuya dair resmi bir açıklama gelmemesi soru işaretlerini artırmıştı. Habertürk'ün haberine göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma haberiyle ilgili iddialar asılsız çıktı.
Kaynak: Habertürk
İrem Helvacıoğlu ile işletmeci eşi Ural Kaspar, 2024 sonbaharında sessiz sedasız kıydıkları nikâhla dünyaevine girmiş ve magazin gündemine oturmuştu.
Tüm bu gelişmelerin ardından, Kasım 2025’te sosyal medyadaki bir magazin hesabında çiftin anlaşmalı boşanma kararı aldığı iddiası ortaya atıldı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
