Geçtiğimiz Ay Bebeklerine Kavuşan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın Boşanma İddiasında Yeni Gelişme

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
26.11.2025 - 09:02

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar hakkında ortaya atılan boşanma iddiası, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çiftin anlaşmalı olarak ayrılacağı öne sürülürken, konuya dair resmi bir açıklama gelmemesi soru işaretlerini artırmıştı. Habertürk'ün haberine göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma haberiyle ilgili iddialar asılsız çıktı.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/bosanma-idd...
İrem Helvacıoğlu ile işletmeci eşi Ural Kaspar, 2024 sonbaharında sessiz sedasız kıydıkları nikâhla dünyaevine girmiş ve magazin gündemine oturmuştu.

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan çift, bir yıl bile dolmadan bu kez ailelerine katılan minik kızlarıyla adlarından söz ettirmişti. 15 Ekim 2025’te dünyaya gelen kızlarına Sora adını veren ikili, çekirdek aileleriyle sevenlerinden bolca tebrik almıştı.

Ancak mutluluk haberlerinin yanında talihsizlikler de peşlerini bırakmadı. Helvacıoğlu, yaklaşık yedi aylık hamileyken tatilde denizde yaşadığı kaza sonucu boynundan ciddi şekilde sakatlanmış, o anları “felç kaldığımı sandım” sözleriyle anlatmıştı. Doğumdan kısa süre sonra bu kez Bağdat Caddesi’nde, içlerinde henüz bir haftalık Sora’yla kazaya karışan ikili yürekleri ağza getirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Kasım 2025’te sosyal medyadaki bir magazin hesabında çiftin anlaşmalı boşanma kararı aldığı iddiası ortaya atıldı.

Habertürk’ün haberine göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma iddiası asılsız çıktı. Kulislerde dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken, İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın herhangi bir boşanma kararı almadığı, ortada resmî bir süreç bulunmadığı ortaya çıktı.

