Geçtiğimiz Ay Bebeklerine Kavuşan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın Boşanma İddiasında Yeni Gelişme

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan çift, bir yıl bile dolmadan bu kez ailelerine katılan minik kızlarıyla adlarından söz ettirmişti. 15 Ekim 2025’te dünyaya gelen kızlarına Sora adını veren ikili, çekirdek aileleriyle sevenlerinden bolca tebrik almıştı.

Ancak mutluluk haberlerinin yanında talihsizlikler de peşlerini bırakmadı. Helvacıoğlu, yaklaşık yedi aylık hamileyken tatilde denizde yaşadığı kaza sonucu boynundan ciddi şekilde sakatlanmış, o anları “felç kaldığımı sandım” sözleriyle anlatmıştı. Doğumdan kısa süre sonra bu kez Bağdat Caddesi’nde, içlerinde henüz bir haftalık Sora’yla kazaya karışan ikili yürekleri ağza getirmişti.