83 Yaşındaki Calvin Klein'ın Kendisinden 46 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntüleri Çok Konuşuldu!
Amerikan modasının yaşayan efsanesi Calvin Klein, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kevin Baker ile birlikte yine magazin kameralarının hedefindeydi. 83 yaşındaki tasarımcı ve 37 yaşındaki model sevgilisi, paparazziler tarafından bir anda sarılınca Klein’ın yüzüne art arda flaşlar patladı; tasarımcı kısa süreliğine dengesini kaybedip geriye sendeledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Calvin Klein'a yardım eden görevlinin yanında kendisinden 46 yaş küçük sevgilisi Baker’ın umursamaz tavırları kameralara yansıyınca görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın