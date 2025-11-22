onedio
83 Yaşındaki Calvin Klein'ın Kendisinden 46 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntüleri Çok Konuşuldu!

Ecem Dalgıçoğlu
22.11.2025 - 15:12

Amerikan modasının yaşayan efsanesi Calvin Klein, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kevin Baker ile birlikte yine magazin kameralarının hedefindeydi. 83 yaşındaki tasarımcı ve 37 yaşındaki model sevgilisi, paparazziler tarafından bir anda sarılınca Klein’ın yüzüne art arda flaşlar patladı; tasarımcı kısa süreliğine dengesini kaybedip geriye sendeledi.

İşte o anlar:

Calvin Klein'a yardım eden görevlinin yanında kendisinden 46 yaş küçük sevgilisi Baker’ın umursamaz tavırları kameralara yansıyınca görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

1988 doğumlu model sevgilisi Kevin Baker ile 2016’dan beri birlikte olan ve aralarındaki 46 yaş farkıyla sık sık manşetlere çıkan Calvin Klein'ın son görüntüleri gündeme oturdu!

