Cem Yılmaz'ın Tükenen Stand-up Biletlerinin Karaborsa Fiyatları X'te Gündem Oldu

Cem Yılmaz'ın Tükenen Stand-up Biletlerinin Karaborsa Fiyatları X'te Gündem Oldu

22.11.2025 - 12:21

Cem Yılmaz, yıllardır stand-up sahnesinde salonları dolduran ve her yeni gösterisi merakla beklenen bir isim. Zorlu PSM’de sahnelenecek yeni oyunu CMXXIV için duyuru yapılır yapılmaz fiyatları dolayısıyla biletler anında tükendi. 23 Kasım tarihli gösterinin biletlerinin kısa sürede tükenmesinin ardından ikinci el satışlardaki fahiş rakamlar gündem oldu.

Stand-up denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Cem Yılmaz, bu kez yeni gösterisi CMXXIV ile sosyal medyayı hareketlendirdi.

Stand-up denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Cem Yılmaz, bu kez yeni gösterisi CMXXIV ile sosyal medyayı hareketlendirdi.

“Bir Tat Bir Doku”, CMYLmz, “CM101MMXI Fundamentals”, “Diamond Elite Platinum Plus” ve sinemada G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı gibi yapımlarla koca bir kuşağın hafızasına kazınan Yılmaz'ın 23 Kasım 2025’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde başlayacak CMXXIV serisinin ilk gecesinin biletlerini satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Gösteri için biletler normal kategorilerde 850 TL ile 5.500 TL arasında, VIP bölümde ise 10.000 TL’ye kadar alıcı bulurken; biletler tükendikten sonra karaborsada 54.000 TL’ye varan fiyatlara çıkması gündem oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
