Cem Yılmaz'ın Tükenen Stand-up Biletlerinin Karaborsa Fiyatları X'te Gündem Oldu
Cem Yılmaz, yıllardır stand-up sahnesinde salonları dolduran ve her yeni gösterisi merakla beklenen bir isim. Zorlu PSM’de sahnelenecek yeni oyunu CMXXIV için duyuru yapılır yapılmaz fiyatları dolayısıyla biletler anında tükendi. 23 Kasım tarihli gösterinin biletlerinin kısa sürede tükenmesinin ardından ikinci el satışlardaki fahiş rakamlar gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stand-up denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Cem Yılmaz, bu kez yeni gösterisi CMXXIV ile sosyal medyayı hareketlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın