Sihirli Annem'in Betüş Perisi İnci Türkay'ın Evrim Akın'a Destek Verdiği İddiası Gündem Oldu!
Sihirli Annem kadrosunu Asena Keskinci-Evrim Akın tartışmasının ortasına çeken isim bu kez dizinin“Betüş Perisi” İnci Türkay oldu. Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerine göre, İnci Türkay’ın Evrim Akın’ın iddiaları yalanladığı ve hukuki süreçten bahsettiği açıklama gönderisini Instagram’da beğendiği, eski rol arkadaşına sessiz bir destek verdiği iddia edildi.
Sosyal medyada büyüyen Evrim Akın–Asena Keskinci tartışmasına son olarak Sihirli Annem’in “Betüş Peri”si İnci Türkay’ın adının karıştığı konuşuluyor.
İnci Türkay'ın beğenisiyle Evrim Akın'a destek verdiği düşünülürken kendisinin o beğeniyi geri çektiği iddia edildi.
şu sihirli annemdeki yapay gülüşlü kadına iyi kadın mı diyorsunuz gayet çıkarına göre hareket eden birine benziyor buradan. kime yardım yapmış, ne iyiliğini ... Devamını Gör