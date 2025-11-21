onedio
Sihirli Annem'in Betüş Perisi İnci Türkay'ın Evrim Akın'a Destek Verdiği İddiası Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2025 - 15:03

Sihirli Annem kadrosunu Asena Keskinci-Evrim Akın tartışmasının ortasına çeken isim bu kez dizinin“Betüş Perisi” İnci Türkay oldu. Sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerine göre, İnci Türkay’ın Evrim Akın’ın iddiaları yalanladığı ve hukuki süreçten bahsettiği açıklama gönderisini Instagram’da beğendiği, eski rol arkadaşına sessiz bir destek verdiği iddia edildi.

Sosyal medyada büyüyen Evrim Akın–Asena Keskinci tartışmasına son olarak Sihirli Annem’in “Betüş Peri”si İnci Türkay’ın adının karıştığı konuşuluyor.

Bu esnada tartışmanın merkezinde duran Evrim Akın, avukatı aracılığıyla paylaştığı açıklamada Asena Keskinci’nin anlattığı tüm olayları kesin bir dille yalanlamıştı. Metinde, dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kişilik haklarına ve özel hayatına yönelik ağır bir saldırı olduğu vurgulayan ve sürecin hukuki olarak takip edileceği belirtilen Akın ayrıca özel hayatına dair konuşulanlar için de sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki yaşadığını, bunun üzerinden yürütülen söylentileri ise açık bir yıpratma çabası olarak gördüğünü ifade etmişti.

İnci Türkay'ın beğenisiyle Evrim Akın'a destek verdiği düşünülürken kendisinin o beğeniyi geri çektiği iddia edildi.

İddialara göre Türkay, Evrim Akın’ın kendisi hakkında çıkan suçlamaları reddettiği ve hukuki süreç başlatacağını duyurduğu açıklama gönderisini Instagram’da beğenerek eski rol arkadaşına destek verdi. Ancak bu beğeni kısa süre içinde ortadan kaybolunca, “tepki gelince geri mi çekildi?” yorumları gündeme geldi ve İnci Türkay’ın olaya dâhil oluşu başlı başına ayrı bir tartışma başlığına dönüştü.

sena

şu sihirli annemdeki yapay gülüşlü kadına iyi kadın mı diyorsunuz gayet çıkarına göre hareket eden birine benziyor buradan. kime yardım yapmış, ne iyiliğini ... Devamını Gör