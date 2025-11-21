Sihirli Annem'in Betüş Perisi İnci Türkay'ın Evrim Akın'a Destek Verdiği İddiası Gündem Oldu!

Bu esnada tartışmanın merkezinde duran Evrim Akın, avukatı aracılığıyla paylaştığı açıklamada Asena Keskinci’nin anlattığı tüm olayları kesin bir dille yalanlamıştı. Metinde, dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kişilik haklarına ve özel hayatına yönelik ağır bir saldırı olduğu vurgulayan ve sürecin hukuki olarak takip edileceği belirtilen Akın ayrıca özel hayatına dair konuşulanlar için de sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki yaşadığını, bunun üzerinden yürütülen söylentileri ise açık bir yıpratma çabası olarak gördüğünü ifade etmişti.