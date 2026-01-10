Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın Asil’den Aşk Beklentisi Seyirciden Onay Almadı
Show TV ekranlarında sezonlardır yayın hayatına devam eden Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle X’te gündeme geldi. Bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyonlu bölümlere imza atan Kızılcık Şerbeti özellikle sezonun başında gündemden düşmüyordu. Şimdi hikaye biraz daha durağan ilerliyor. Ancak bu sefer de Nursema ve Asil’in bir sahnesi olay oldu. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 120. bölümüyle ekranlara geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın