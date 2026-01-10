onedio
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Asil'den Aşk Beklentisi Seyirciden Onay Almadı

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın Asil’den Aşk Beklentisi Seyirciden Onay Almadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.01.2026 - 11:18

Show TV ekranlarında sezonlardır yayın hayatına devam eden Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle X’te gündeme geldi. Bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyonlu bölümlere imza atan Kızılcık Şerbeti özellikle sezonun başında gündemden düşmüyordu. Şimdi hikaye biraz daha durağan ilerliyor. Ancak bu sefer de Nursema ve Asil’in bir sahnesi olay oldu. Gelin detaylara geçelim…

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 120. bölümüyle ekranlara geldi.

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz akşam 120. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizide birkaç kez partneri değişen Nursema’nın bu sezon kiminle aşk yaşayacağı izleyiciler tarafından merakla beklenirken Asil olma ihtimali düşünülmüştü. Asil, Nursema’nın eski eşinin dayısı. Dün yayınlanan bölümde de Nursema Asil’den aşk itirafı beklerken, bambaşka birinin adını duyunca hayal kırıklığını gözlerinde gördük.

İzleyiciler de hal böyle olunca X’te yorumlarda buluştu.

