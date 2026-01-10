Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın Asil’den Aşk Beklentisi Seyirciden Onay Almadı

Show TV ekranlarında sezonlardır yayın hayatına devam eden Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle X’te gündeme geldi. Bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyonlu bölümlere imza atan Kızılcık Şerbeti özellikle sezonun başında gündemden düşmüyordu. Şimdi hikaye biraz daha durağan ilerliyor. Ancak bu sefer de Nursema ve Asil’in bir sahnesi olay oldu. Gelin detaylara geçelim…