Bez Bebek'in Çocuk Oyuncusu Sibel Kasapoğlu'ndan Şiddet İddialarına Karışan Evrim Akın'a Büyük Gönderme!

Evrim Akın’ın sette kendisini köşelere sıkıştırıp “Annenle baban boşanıyor ya… Bir de seni diziden attırırsam sokakta mı kalırsınız?” gibi sözlerle baskı kurduğunu söyleyen Asena Keskinci şaşırtan iddialarda bulunmuştu.

Bez Bebek’in “Emre”si Ege Tanman, gazeteci İbrahim Haskoloğlu’na verdiği cevapta Asena ile Evrim Akın arasında sürekli sorunlar yaşandığını ve Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit olduğunu söylemişti.

Olaya dahil olan son isim ise yine adını Bez Bebek dizisiyle duyuran ve yapımın çocuk oyuncularından biri olan Sibel Kasapoğlu oldu.