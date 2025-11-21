onedio
Bez Bebek'in Çocuk Oyuncusu Sibel Kasapoğlu'ndan Şiddet İddialarına Karışan Evrim Akın'a Büyük Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2025 - 08:30

Bir zamanlar ekran başında büyüdüğümüz, Nana'dan Yağmur’una her karakterini ezbere bildiğimiz Bez Bebek seti, son günlerde Asena Keskinci’nin açıklamaları ve Evrim Akın cephesinden gelen yanıtlarla yeniden gündemde. 

Çocukluğumuzun masal gibi dizisinin arka planına dair ortaya atılan iddialar tartışılırken, bu kez de dizide “Özge”yi canlandıran Sibel Kasapoğlu’ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Bez Bebek’te “Yağmur”u oynayan Asena Keskinci, sosyal medyada paylaştığı videolarda çocukken sette başrol Evrim Akın’dan hem psikolojik hem fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Evrim Akın’ın sette kendisini köşelere sıkıştırıp “Annenle baban boşanıyor ya… Bir de seni diziden attırırsam sokakta mı kalırsınız?” gibi sözlerle baskı kurduğunu söyleyen Asena Keskinci şaşırtan iddialarda bulunmuştu.

Bez Bebek’in “Emre”si Ege Tanman, gazeteci İbrahim Haskoloğlu’na verdiği cevapta Asena ile Evrim Akın arasında sürekli sorunlar yaşandığını ve Asena’nın bu yüzden ağladığına şahit olduğunu söylemişti.

Olaya dahil olan son isim ise yine adını Bez Bebek dizisiyle duyuran ve yapımın çocuk oyuncularından biri olan Sibel Kasapoğlu oldu.

Asena Keskinci'nin Evrim Akın'la ilgili iddialarının tamamından bahsetmiştik:

Ege Tanman'ın o iddialara verdiği yanıttan da burada bahsettik:

Bez Bebek’te “Özge”yi oynayan Sibel Kasapoğlu, Evrim Akın'ın iddialara ilk cevabının ardından sosyal medyadan bir göndermede bulundu.

Evrim Akın'ın olaylara dair ilk açıklaması için:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
