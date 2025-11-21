Bez Bebek'in Çocuk Oyuncusu Sibel Kasapoğlu'ndan Şiddet İddialarına Karışan Evrim Akın'a Büyük Gönderme!
Bir zamanlar ekran başında büyüdüğümüz, Nana'dan Yağmur’una her karakterini ezbere bildiğimiz Bez Bebek seti, son günlerde Asena Keskinci’nin açıklamaları ve Evrim Akın cephesinden gelen yanıtlarla yeniden gündemde.
Çocukluğumuzun masal gibi dizisinin arka planına dair ortaya atılan iddialar tartışılırken, bu kez de dizide “Özge”yi canlandıran Sibel Kasapoğlu’ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
Bez Bebek’te “Yağmur”u oynayan Asena Keskinci, sosyal medyada paylaştığı videolarda çocukken sette başrol Evrim Akın’dan hem psikolojik hem fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmişti.
Bez Bebek’te “Özge”yi oynayan Sibel Kasapoğlu, Evrim Akın'ın iddialara ilk cevabının ardından sosyal medyadan bir göndermede bulundu.
