Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin Kendisine Yönelttiği Şiddet ve Üvey Annelik İddialarına İlk Yanıt Geldi!
Bez Bebek tartışması büyüdükçe büyürken, gözler iddiaların yöneltildiği Evrim Akın'a çevrilmişti. Eski çocuk oyuncu Asena Keskinci’nin, yıllar önce aynı dizinin setinde Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, hatta bugün babasıyla birlikte olduğunu söylemesi hem sosyal medyada hem de sektörde büyük yankı uyandırmıştı.
Bu iddialara Evrim Akın, avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak cevap verdi. Asena Keskinci’nin anlattığı olayların tamamını reddetti.
Bez Bebek’in küçük Yağmur’u Asena Keskinci’nin, yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddialar gündemi altüst etmişti.
Beklenen yanıt, Evrim Akın’ın avukatından geldi. Evrim Akın’ın vekili Av. Mertay Kuğay, Asena Keskinci’nin sosyal medyada anlattığı olaylar için “tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı” diyerek iddiaları tümüyle reddetti.
