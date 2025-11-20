onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin Kendisine Yönelttiği Şiddet ve Üvey Annelik İddialarına İlk Yanıt Geldi!

Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin Kendisine Yönelttiği Şiddet ve Üvey Annelik İddialarına İlk Yanıt Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.11.2025 - 16:24

Bez Bebek tartışması büyüdükçe büyürken, gözler iddiaların yöneltildiği Evrim Akın'a çevrilmişti. Eski çocuk oyuncu Asena Keskinci’nin, yıllar önce aynı dizinin setinde Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, hatta bugün babasıyla birlikte olduğunu söylemesi hem sosyal medyada hem de sektörde büyük yankı uyandırmıştı.

Bu iddialara Evrim Akın, avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak cevap verdi. Asena Keskinci’nin anlattığı olayların tamamını reddetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bez Bebek’in küçük Yağmur’u Asena Keskinci’nin, yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddialar gündemi altüst etmişti.

Bez Bebek’in küçük Yağmur’u Asena Keskinci’nin, yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında dile getirdiği iddialar gündemi altüst etmişti.

Keskinci; çocuk yaşta sette fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, saçının çekildiğini, sigara dumanının yüzüne üflendiğini, “annenle baban boşanıyor, seni diziden attırırsam sokakta kalırsınız” gibi sözler duyduğunu öne sürmüş; yıllar içinde Evrim Akın ile babası arasında bir ilişki başladığını ve Akın’ın hayatına “üvey anne” olarak girdiğini iddia etmişti. Tüm bunlar sosyal medyada büyük tartışma yaratırken gözler Evrim Akın cephesine çevrilmişti.

O iddiaların tümünden bahsettik:

Ege Tanman da Evrim Akın hakkındaki iddiaları doğrulamıştı:

Beklenen yanıt, Evrim Akın’ın avukatından geldi. Evrim Akın’ın vekili Av. Mertay Kuğay, Asena Keskinci’nin sosyal medyada anlattığı olaylar için “tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı” diyerek iddiaları tümüyle reddetti.

Beklenen yanıt, Evrim Akın’ın avukatından geldi. Evrim Akın’ın vekili Av. Mertay Kuğay, Asena Keskinci’nin sosyal medyada anlattığı olaylar için “tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı” diyerek iddiaları tümüyle reddetti.

Açıklamada, söz konusu söylemlerin müvekkilin özel hayatına saldırı niteliğinde olduğu ifade edilirken; Evrim Akın ile Asena Keskinci’nin babası Güray Keskinci arasında son üç yıldır sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki bulunduğu, bu birlikteliği yıpratmaya yönelik her girişime karşı yasal yollara başvurulduğu ve başvurulmaya devam edileceği vurgulandı.

Metinde ayrıca, Evrim Akın’ın yıllardır yer aldığı çocuk programlarının kamuoyunun gözünün önünde, sevgi ve memnuniyetle yürütüldüğü hatırlatılırken; Keskinci’nin anlattıklarına benzer her türlü söylem, paylaşım ve içerik için hukuki, cezai ve idari tüm hakların saklı tutulduğu söylendi.

Yapılan bütün açıklama ve iddiaların “kesin bir dille reddedildiği” kamuoyuna duyuruldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
16
7
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın