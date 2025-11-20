Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin Kendisine Yönelttiği Şiddet ve Üvey Annelik İddialarına İlk Yanıt Geldi!

Açıklamada, söz konusu söylemlerin müvekkilin özel hayatına saldırı niteliğinde olduğu ifade edilirken; Evrim Akın ile Asena Keskinci’nin babası Güray Keskinci arasında son üç yıldır sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki bulunduğu, bu birlikteliği yıpratmaya yönelik her girişime karşı yasal yollara başvurulduğu ve başvurulmaya devam edileceği vurgulandı.

Metinde ayrıca, Evrim Akın’ın yıllardır yer aldığı çocuk programlarının kamuoyunun gözünün önünde, sevgi ve memnuniyetle yürütüldüğü hatırlatılırken; Keskinci’nin anlattıklarına benzer her türlü söylem, paylaşım ve içerik için hukuki, cezai ve idari tüm hakların saklı tutulduğu söylendi.

Yapılan bütün açıklama ve iddiaların “kesin bir dille reddedildiği” kamuoyuna duyuruldu.