Asena Keskinci'nin Evrim Akın'dan Şiddet Gördüğü İddialarına Tanıklık Eden İsimden İhbar Çağrısı!

Asena Keskinci'nin Evrim Akın'dan Şiddet Gördüğü İddialarına Tanıklık Eden İsimden İhbar Çağrısı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.11.2025 - 15:44

Asena Keskinci’nin yıllar sonra Bez Bebek dönemine dair anlattıkları bir yandan gündem olurken, diğer yandan da çocuk oyuncuların setlerde yaşadıkları üzerine ciddi bir tartışma başlattı. Bu tartışmaya en net ve sert çıkışlardan biri de gazeteci İbrahim Haskoloğlu’ndan geldi.

Bez Bebek'in küçük Yağmur'u olarak tanıdığımız Asena Keskinci, yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çok ağır iddialar ortaya attı.

Bez Bebek’in küçük Yağmur’u olarak tanıdığımız Asena Keskinci, yıllar sonra eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çok ağır iddialar ortaya attı.

Keskinci, çocuk yaşta olduğu dönemde sette Akın’dan hem psikolojik hem fiziksel şiddet gördüğünü; kendisine “annenle baban boşanıyor, bir de seni bu diziden attırırsam sokakta kalırsınız” gibi sözler söylediğini, saçını çektiğini, sigara dumanını yüzüne üflediğini öne sürdü. Bununla da kalmayıp, yıllar içinde Evrim Akın’ın babasıyla ilişki yaşamaya başladığını ve “bu kadın benim üvey annem oldu” diyerek iddialarına devam etti.

O iddiaların detaylarından bahsetmiştik:

Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem Asena ile tanışma sürecini anlattı.

Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem Asena ile tanışma sürecini anlattı.

Haskoloğlu, Asena Keskinci ile ilk olarak çocuk zorbalığı ve çocuk mağdurlar üzerine yapılan bir çalışmada tanıştığını söyledi. O etkinlikte istismara uğramış çocuklar yaşadıklarını anlatırken Asena’nın “hıçkıra hıçkıra ağladığını”, kendisinin de bu tepkiden yola çıkarak ona bir şey yaşayıp yaşamadığını sorduğunu söyledi. Yani Haskoloğlu’na göre bugün kamuoyuna açıkladığı iddiaların kökü, yeni ortaya çıkmış bir gündem değil, oyuncunun uzun süredir içinde taşıdığı bir yük.

Paylaşımında özellikle 'normal bir ülkede bu açıklamaların istismar ihbarı' olarak kabul edilmesi gerektiğini, “basite alınabilecek bir suçlama olmadığını” vurguladı. Haskoloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile savcılıkların en kısa sürede devreye girmesini, dizi/film setlerinde yaşanan istismar iddialarının sistematik olarak incelenmesi gerektiğini söyledi.

Haskoloğlu'nun açıklamasının tamamını şöyle bırakalım:

Haskoloğlu'nun açıklamasının tamamını şöyle bırakalım:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
