Asena Keskinci'nin Evrim Akın'dan Şiddet Gördüğü İddialarına Tanıklık Eden İsimden İhbar Çağrısı!

Haskoloğlu, Asena Keskinci ile ilk olarak çocuk zorbalığı ve çocuk mağdurlar üzerine yapılan bir çalışmada tanıştığını söyledi. O etkinlikte istismara uğramış çocuklar yaşadıklarını anlatırken Asena’nın “hıçkıra hıçkıra ağladığını”, kendisinin de bu tepkiden yola çıkarak ona bir şey yaşayıp yaşamadığını sorduğunu söyledi. Yani Haskoloğlu’na göre bugün kamuoyuna açıkladığı iddiaların kökü, yeni ortaya çıkmış bir gündem değil, oyuncunun uzun süredir içinde taşıdığı bir yük.

Paylaşımında özellikle 'normal bir ülkede bu açıklamaların istismar ihbarı' olarak kabul edilmesi gerektiğini, “basite alınabilecek bir suçlama olmadığını” vurguladı. Haskoloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile savcılıkların en kısa sürede devreye girmesini, dizi/film setlerinde yaşanan istismar iddialarının sistematik olarak incelenmesi gerektiğini söyledi.