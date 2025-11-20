Ülkedeki Zehirlenme Vakaları Giderek Artarken İbrahim Tatlıses'in Gelini Yasemin Tatlıses de Hastanelik Oldu!

Son dönemde adını en çok ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in sağlık süreciyle duyduğumuz Yasemin Şefkatli, yine bir sağlık haberiyle gündemde ama bu kez konu çocuklar değil, kendisi. İdo Tatlıses’le evliliği, sosyal medyadaki aktif paylaşımları ve anne olarak koşturmacasıyla takipçilerini her detaya ortak eden Şefkatli, bu defa “geceyi hastanede geçirdim” notuyla zehirlendiğini söyledi.