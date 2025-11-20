onedio
article/comments
article/share
Ülkedeki Zehirlenme Vakaları Giderek Artarken İbrahim Tatlıses'in Gelini Yasemin Tatlıses de Hastanelik Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.11.2025 - 12:50

Son dönemde adını en çok ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in sağlık süreciyle duyduğumuz Yasemin Şefkatli, yine bir sağlık haberiyle gündemde ama bu kez konu çocuklar değil, kendisi. İdo Tatlıses’le evliliği, sosyal medyadaki aktif paylaşımları ve anne olarak koşturmacasıyla takipçilerini her detaya ortak eden Şefkatli, bu defa “geceyi hastanede geçirdim” notuyla zehirlendiğini söyledi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ilişkisi 2017’de başlamış, çift pandemi engellerine rağmen 1 Ekim 2021’de görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu.

Evliliklerinin en heyecanlı dönemi ise 2024’ün başında, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emiri kucaklarına almalarıyla başlamış; ancak ikizlerin sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Doğumdan sonra hem Ayel hem Emir’de gözyaşı kanalı tıkanıklığı tespit edilmiş; ikizler 2025 Nisan ayında ufak bir operasyon geçirmişti.

İdo Tatlıses’in eşi ve sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden Yasemin Şefkatli, bu kez ikizleriyle ilgili paylaşımlarıyla değil, gıda zehirlenmesiyle gündeme geldi.

Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “Dün akşam zehirlendim, geceyi hastanede geçirdim” diyerek yaşadığı rahatsızlığı anlattı; serumla tedavi gördüğünü açıkladı.

