Ülkedeki Zehirlenme Vakaları Giderek Artarken İbrahim Tatlıses'in Gelini Yasemin Tatlıses de Hastanelik Oldu!
Son dönemde adını en çok ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in sağlık süreciyle duyduğumuz Yasemin Şefkatli, yine bir sağlık haberiyle gündemde ama bu kez konu çocuklar değil, kendisi. İdo Tatlıses’le evliliği, sosyal medyadaki aktif paylaşımları ve anne olarak koşturmacasıyla takipçilerini her detaya ortak eden Şefkatli, bu defa “geceyi hastanede geçirdim” notuyla zehirlendiğini söyledi.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ilişkisi 2017’de başlamış, çift pandemi engellerine rağmen 1 Ekim 2021’de görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu.
İdo Tatlıses’in eşi ve sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden Yasemin Şefkatli, bu kez ikizleriyle ilgili paylaşımlarıyla değil, gıda zehirlenmesiyle gündeme geldi.
