onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yediemin Otoparkında Bekleyen Minibüs Sinan Akçıl’a İcra Getirdi!

Yediemin Otoparkında Bekleyen Minibüs Sinan Akçıl’a İcra Getirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 12:17

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez sahne performansı ya da açıklamalarıyla değil, hakkında başlatılan icra takibiyle gündemde. Akçıl’a ait minibüsün yıllardır yediemin otoparkında beklediği ve ödenmeyen ücretler nedeniyle hukuki sürecin mahkemeye taşındığı ortaya çıktı.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı Sinan Akçıl’a ait minibüs, 15 Ekim 2014 tarihinde çekiciyle Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri’nin otoparkına alınmıştı.

Şarkıcı Sinan Akçıl’a ait minibüs, 15 Ekim 2014 tarihinde çekiciyle Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri’nin otoparkına alınmıştı.

Aracın uzun yıllar boyunca teslim alınmaması üzerine şirket, biriken otopark ve çekici ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle yasal yollara başvurdu. Şirket, yaklaşık 10 yıl içinde 50 bin liraya ulaşan alacağı için İstanbul 33. İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.

Sinan Akçıl’ın avukatları bu takibe itiraz edince süreç geçici olarak durdu. Ancak otopark işletmesi bu kez 'itirazın iptali' talebiyle dava açtı. Dosyayı inceleyen İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu esas aldı. Raporda, aracın otoparkta kaldığı süre boyunca oluşan toplam bedelin 120 bin 928 lira otopark ücreti ve 1.190 lira çekici ücreti olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında dikkat çeken bir başka detay ise müterafik kusur vurgusu oldu.

Mahkeme kararında dikkat çeken bir başka detay ise müterafik kusur vurgusu oldu.

Mahkeme, otopark ücretinin bu denli artmasında davalının da payı bulunduğunu belirterek, icra takibinin 50 bin liralık asıl alacak üzerinden devamına hükmetti. Alacağın likit olmaması nedeniyle icra inkar tazminatı talebi ise reddedildi.

Öte yandan minibüsün hala yediemin otoparkında bulunduğu öğrenildi. Mahkeme kararının ardından şirket, 12 Aralık tarihinde Akçıl’ın banka hesaplarına ve çalıştığı prodüksiyon şirketlerine haciz ihbarnamesi gönderdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın