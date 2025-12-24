Yediemin Otoparkında Bekleyen Minibüs Sinan Akçıl’a İcra Getirdi!
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez sahne performansı ya da açıklamalarıyla değil, hakkında başlatılan icra takibiyle gündemde. Akçıl’a ait minibüsün yıllardır yediemin otoparkında beklediği ve ödenmeyen ücretler nedeniyle hukuki sürecin mahkemeye taşındığı ortaya çıktı.
Şarkıcı Sinan Akçıl’a ait minibüs, 15 Ekim 2014 tarihinde çekiciyle Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri’nin otoparkına alınmıştı.
Mahkeme kararında dikkat çeken bir başka detay ise müterafik kusur vurgusu oldu.
