Yediemin Otoparkında Bekleyen Minibüs Sinan Akçıl’a İcra Getirdi!

Aracın uzun yıllar boyunca teslim alınmaması üzerine şirket, biriken otopark ve çekici ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle yasal yollara başvurdu. Şirket, yaklaşık 10 yıl içinde 50 bin liraya ulaşan alacağı için İstanbul 33. İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.

Sinan Akçıl’ın avukatları bu takibe itiraz edince süreç geçici olarak durdu. Ancak otopark işletmesi bu kez 'itirazın iptali' talebiyle dava açtı. Dosyayı inceleyen İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu esas aldı. Raporda, aracın otoparkta kaldığı süre boyunca oluşan toplam bedelin 120 bin 928 lira otopark ücreti ve 1.190 lira çekici ücreti olduğu belirtildi.