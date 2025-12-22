Ölmeden 3 Gün Önce Yardım İstemiş: Güllü'nün Eski Yapımcısı Şahin Özer'den Flaş İddia

'Sultan'dan bunu hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum.'

Tuğyan’ın sözlerine Sultan Nur Ulu'dan 'Tuğyan’ın bütün iddialarına tek tek verecek cevabım var ama zamanını bekliyorum. Gözünüzün önünde annesini atan bir insan yanınızda olsaydı, siz bir refleks yapabilir miydiniz?' yanıtı geldi.