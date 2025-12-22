onedio
Ölmeden 3 Gün Önce Yardım İstemiş: Güllü'nün Eski Yapımcısı Şahin Özer'den Flaş İddia

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.12.2025 - 14:50

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar duyanların içini sızlattı. Ünlü şarkıcının, hayatını kaybetmeden yalnızca 3 gün önce kendisini keşfeden yapımcıyı arayıp yardım istediği öğrenildi. Güllü’nün telefonun ucunda gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Şahin Özer, 'Sığınacak bir liman arıyordu. Bu iş tam bir organize işi olduğunu düşünüyorum.' dedi.

İşte detaylar 👇

Kaynak: CNN Türk

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan yeni bilgiler olayın seyrini daha da çarpıcı hale getirdi.

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan yeni bilgiler olayın seyrini daha da çarpıcı hale getirdi.

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümü, ilk etapta şüpheli bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda dosya cinayet soruşturmasına dönüştü.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, evde bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Ses kayıtlarının ayrıştırılması için TÜBİTAK’a gönderilen görüntülerde yer alan 'Atacağım şimdi seni' ifadesinin netleştirildiği ve bu sözlerin Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğunun tespit edildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında Gülter, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Tuğyan, cezaevinden yaptığı söyleşide kendisini suçlayan arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya dair ifadeleri kullandı:

Tuğyan, cezaevinden yaptığı söyleşide kendisini suçlayan arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya dair ifadeleri kullandı:

'Sultan'dan bunu hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum.'

Tuğyan’ın sözlerine Sultan Nur Ulu'dan 'Tuğyan’ın bütün iddialarına tek tek verecek cevabım var ama zamanını bekliyorum. Gözünüzün önünde annesini atan bir insan yanınızda olsaydı, siz bir refleks yapabilir miydiniz?' yanıtı geldi.

Son olarak Güllü'nün eski yapımcısı Şahin Özer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son olarak Güllü'nün eski yapımcısı Şahin Özer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün ölümünden sadece üç gün önce yaptığı telefon görüşmesini anlatan Özer, 'İyi misin, nasılsın faslından sonra herhalde çok duygulu bir anıydı. Ağlamaya başladı. 'Bana babalık, abilik yapıp ilk günkü gibi bana sahip çıkar mısın? 10 tane şarkı yaptım, bu şarkıları senin stüdyondan alıp sen çıkartır mısın? Abi bana klip çeker misin?' dedi. Sığınacak liman arıyordu. Ben telefonu kapatırken hüngür hüngür ağlıyordu.

Gül; yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Ailenin içinde çaresizlik, kaos vardı. Etrafındaki insanlardan sıkılmıştı. Kızının yanındaki arkadaşının bir şeyleri çok iyi bildiğini ve bunu da anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada birilerini suçlamak çok kolay. Onu yapmak istemiyorum ama bu işin tam bir organize iş olduğunu düşünüyorum. Yani kızı bir şekilde bir cinnet halinde anneyi attı.' diye konuştu.

