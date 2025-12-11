onedio
Ses Kayıtlarını TÜBİTAK Temizledi: Güllü'yü İttikten Sonra "Hadi Görüşürüz Bay Bay" Demiş!

Ses Kayıtlarını TÜBİTAK Temizledi: Güllü'yü İttikten Sonra "Hadi Görüşürüz Bay Bay" Demiş!

Merve Ersoy

11.12.2025 - 09:41

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.12.2025 - 09:41

Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatına kaybetmesine dair soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu valizlerle kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı. Cinayet şüphesi olan olayda, Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait ses kayıtlarında yapılan inceleme sonucu gerçek ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' şüphesiyle yürütülen Güllü'nün ölümüne dair soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşıyla birlikte yurt dışına kaçacağına dair şüphelerin artmasının ardından ikili, valizleriyle birlikte gözaltına alınmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, olaya ilişkin titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve yeni bulguların olduğunu açıklamıştı.

TÜBİTAK, olay gününe ait kamera görüntülerinin ses kaydını temizleyerek Güllü'nün ölümünün cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

TÜBİTAK'ın ses kayıtlarını temizlemesinin ardından "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirilerek ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in bu sözü söylemesinin ardından Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası 'Malkara' müziğini açtığı, Güllü'nün lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp 'O ne lan' diyerek odaya gittiği ortaya çıktı. Ahaber'de yer alan bilgiye göre, burada Tuğyan, 'Atacağım şimdi seni' dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kızının 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıktı.

Yorum Yazın