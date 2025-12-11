Ses Kayıtlarını TÜBİTAK Temizledi: Güllü'yü İttikten Sonra "Hadi Görüşürüz Bay Bay" Demiş!
Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatına kaybetmesine dair soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu valizlerle kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı. Cinayet şüphesi olan olayda, Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait ses kayıtlarında yapılan inceleme sonucu gerçek ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' şüphesiyle yürütülen Güllü'nün ölümüne dair soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte 4 kişi gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜBİTAK, olay gününe ait kamera görüntülerinin ses kaydını temizleyerek Güllü'nün ölümünün cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
TÜBİTAK'ın ses kayıtlarını temizlemesinin ardından "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirilerek ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın