onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ocak Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Ocak Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.01.2026 - 22:01

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğduğun günü öğrenelim.

Emre Altuğ - Bu Kadar mı

Hande Yener - Vah Vah

Gülşen - Kardan Adam

Aşkın Nur Yengi - Bir Zaman Hatası

Niran Ünsal - Haktan

Burcu Güneş - Aşkın Beni Baştan Yazar

Leman SAM - Gül Güzeli

Ferhat Göçer - Vefası Eksik Yarim

Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)

Mabel Matiz - Düldül (feat. Melike Şahin)

Sor (Akustik) - Zeynep Bastık

Manifest- Zamansızdık

Yalın- Aşk Ne Demek

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın