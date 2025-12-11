onedio
ABD’li Bankacılık Devi 51 Şubesini Kapatma Kararı Aldı: 70 Yıldır Sektördelerdi!

ABD'li Bankacılık Devi 51 Şubesini Kapatma Kararı Aldı: 70 Yıldır Sektördelerdi!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
11.12.2025 - 08:43

ABD’de 70 yıldır bankacılık sektöründe hizmet veren TD Bank, başkent Washington D.C. ve birçok eyaletteki toplam 51 şubesini kapatma kararı aldı. TD Bank’ın fiziksel şubelerini kapatma kararı almasının nedenleri arasında yapay zeka teknolojisi ile gelişen dijital bankacılık kullanımı gösteriliyor.

Kaynak: Ekonomim

ABD’de 70 yıldır birçok eyalette hizmet veren bankacılık devlerinden TD Bank birçok şubesini kapatacak.

ABD'de 70 yıldır birçok eyalette hizmet veren bankacılık devlerinden TD Bank birçok şubesini kapatacak.

Ekonomim’de yer alan habere göre, TD Bank 2026’da ülke genelindeki toplam 51 şubesini ve bir sürücü hizmet noktasını kapatacak. TD Bank’ın aldığı bu küçülme kararının arkasında artan dijital bankacılık kullanımı olduğu belirtildi.

TD Bank’ın sadece ABD’de 500’den fazla şubesi olduğu biliniyor.

TD Bank CFO’su Kelvin Tran, dijitalleşme ve yapay zeka otomasyonu sayesinde hedeflerine ulaşmayı planladıklarını belirtti. Şirketin amacı, toplam satışların yarısını dijital kanallardan gerçekleştirmek ve işlemlerin yüzde 90’ını self-servis platformlara taşımak.

TD Bank, 2024 yılında kara para akladığını kabul etmiş ve toplamda 3 milyar dolara yakın para cezasına çarptırılmıştı.

