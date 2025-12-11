ABD’li Bankacılık Devi 51 Şubesini Kapatma Kararı Aldı: 70 Yıldır Sektördelerdi!
ABD’de 70 yıldır bankacılık sektöründe hizmet veren TD Bank, başkent Washington D.C. ve birçok eyaletteki toplam 51 şubesini kapatma kararı aldı. TD Bank’ın fiziksel şubelerini kapatma kararı almasının nedenleri arasında yapay zeka teknolojisi ile gelişen dijital bankacılık kullanımı gösteriliyor.
Kaynak: Ekonomim
