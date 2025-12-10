onedio
BBC'de Rekor Üstüne Rekor Kıran Gümüşle İlgili Analiz Geldi: Yükselmeye Devam Edecek mi?

Hakan Karakoca
10.12.2025 - 18:51

Gümüşün ons fiyatı, Fed’in yaklaştığı düşünülen faiz indirimleri ve teknoloji sektöründeki güçlü talebin etkisiyle tarihinde ilk kez 60 doları geride bıraktı. Spot piyasada salı günü görülen bu seviye, gümüş için yeni bir zirve oldu.

Yıl boyunca ABD tarifeleri ve küresel ekonomiye dair kaygılarla değer kazanan altın ise hafta genelinde yükseliş trendini korudu. Faizlerde beklenen düşüş ve doların zayıflaması, yatırımcıların yeniden altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönelmesini sağlıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Altının yükselişi gümüşün değerini de artırdı.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Yeow Hee Chua, olası faiz indirimlerinin banka mevduatları ve kısa vadeli tahvillerin getirisini düşüreceğini, bunun da yatırımcıları değerini koruyan alternatiflere de özellikle gümüşe yönelttiğini belirtti.

Altının kısa süre önce 4.000 dolar eşiğini aşarak rekor kırmasında da aynı güvenli liman arayışının rol oynadığı biliniyor. OCBC Bank analisti Christopher Wong, gümüşteki hızlı tırmanışın kısmen altındaki rallinin yarattığı “yayılma etkisinden” kaynaklandığını, fiyatı daha düşük olduğu için yatırımcıların gümüşe yöneldiğini ifade etti.

Bu yıl altın yüzde 50’nin üzerinde değer kazanırken, platin ve paladyumda da yükseliş eğilimi devam ediyor.

Elektrikli araçların satışı da gümüşü daha değerli hale getiriyor.

Uzmanlar, teknoloji sektöründeki artan talebin arzı geride bırakarak gümüş fiyatlarını yıl içinde iki kattan fazla yükselttiğini ve bu performansın gümüşü altın dâhil diğer değerli metallerin önüne taşıdığını belirtiyor.

Singapur Yönetim Üniversitesi’nden Kosmas Marinakis, gümüşün yalnızca finansal bir enstrüman değil, aynı zamanda giderek daha kritik hale gelen bir endüstriyel kaynak olduğunu vurgulayarak üreticilerin materyale olan ihtiyacının hızla arttığını ifade etti.

Elektrik iletkenliği altın ve bakırdan daha yüksek olan gümüş; elektrikli araçlarda, güneş enerjisi panellerinde ve yeni batarya teknolojilerinde merkezi bir bileşen olarak konumlanıyor. Uzmanlar, elektrikli araç satışlarındaki yükselişin gümüş talebini daha da ivmelendireceğini, gelişmiş batarya tasarımlarının ise metal kullanımını daha yukarı taşıyacağını öngörüyor.

ABD, gümüş stoklamaya başladı.

Gümüş arzının kısa vadede artırılamamasının temel nedeni, metalin çoğunlukla bakır, kurşun ve altın madenlerinde yan ürün olarak üretilmesi. Dolayısıyla talepteki ani sıçramalara hızlı bir üretim artışıyla yanıt verilemiyor.

Fiyatlardaki son tırmanışta, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları kapsamında gümüşe de ek gümrük vergisi getirebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Bu olasılık, ABD’de hızlanan stok alımlarını tetikleyerek küresel ölçekte arz baskısını artırdı.

ABD, sanayi, mücevher ve yatırım amaçlı kullanılan gümüşün yaklaşık üçte ikisini ithalatla karşılıyor. Üreticilerin tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için hızla stok biriktirmeye yönelmesi de uluslararası piyasalarda fiyatların yukarı çekilmesinde önemli bir faktör haline geldi.

