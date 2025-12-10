BBC'de Rekor Üstüne Rekor Kıran Gümüşle İlgili Analiz Geldi: Yükselmeye Devam Edecek mi?

Gümüşün ons fiyatı, Fed’in yaklaştığı düşünülen faiz indirimleri ve teknoloji sektöründeki güçlü talebin etkisiyle tarihinde ilk kez 60 doları geride bıraktı. Spot piyasada salı günü görülen bu seviye, gümüş için yeni bir zirve oldu.

Yıl boyunca ABD tarifeleri ve küresel ekonomiye dair kaygılarla değer kazanan altın ise hafta genelinde yükseliş trendini korudu. Faizlerde beklenen düşüş ve doların zayıflaması, yatırımcıların yeniden altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönelmesini sağlıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen