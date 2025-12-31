onedio
Milyonluk Mal Varlığını TSK'ya bağışlayan Öğretmen, Polis Eşliğinde Ruh Sağlığı Hastanesine Yatırıldı

Milyonluk Mal Varlığını TSK’ya bağışlayan Öğretmen, Polis Eşliğinde Ruh Sağlığı Hastanesine Yatırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.12.2025 - 10:24

Adana’da 30 yıllık tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği (51), babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle 2 ev, iki araç ve 2 milyon lira birikimini TSK’ya bağışladı. Vurunbiği, babasının açtığı vasi davasında 'psikoz' teşhisi konulunca polis eşliğinde hastaneye yatırıldı.

Kaynak: İHA

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan 51 yaşındaki öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı.

Milyonluk mal varlığını TSK’ya bağışlayan 51 yaşındaki öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde ve Adana’da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babasıyla yaşadığı ciddi bir anlaşmazlığın ardından hukuki ve psikiyatrik bir sürece dahil oldu. 

İddiaya göre baba, Silifke’deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi. Bu talebi reddeden öğretmen Vurunbiği, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağışladı. Kızının bütün mal varlığını TSK’ya bağışladığını öğrenen baba tarafından vasilik davası açıldı, öğretmenin banka hesaplarına bloke konuldu.

Mal varlığını TSK’ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden 'Sağlıklıdır, mal alıp satabilir' ibareli rapor alan öğretmen Vurunbiği’ye, aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanede 'psikoz' tanısı konuldu. Ayrıca öğretmenin mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmasına ve gözlemlenmesine karar verildi. Bunun üzerine öğretmen bir süre hastaneye gitmese de bugün polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Öğretmen TSK’ya mal varlığını bağışladığı için babasının vasi davası nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Yeni yılı hastanede geçirecek olan Vurunbiği, hastaneye yatmadan önce yaptığı açıklamada, 'Mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetlerine vasiyet ettiğim için, babamın açtığı vasilik davası nedeniyle buradayım. Mahkeme kararıyla buraya gönderilmiş bulunuyorum. Gelmek istemeseydim polis zoruyla getirilecektim. Alnım ak, başım dik, mahkeme kararı neyse onu uygulamaya geldim. Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım' dedi.

Vurunbiği şöyle devam etti: 'Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir öğretmen olarak, olmayan bir rahatsızlıkla burada bulunuyorum. Bu karar en yakınımdan gelince insan daha da üzülüyor. Ancak böyle olmadığını tüm Türkiye ve ben biliyorum. Muayenemi olup alnımın akıyla çıkacağımı düşünüyorum. Şu anda kapıda polis bekliyor. Onların eşliğinde içeri gireceğim' diye konuştu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
