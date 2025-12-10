Cem Küçük "Gerçekçi" Asgari Ücret Tahminini Açıkladı

Asgari ücret aylardan beri açlık sınırının altında kalırken, vatandaşlar yeni asgari ücrette ciddi bir zam beklemeye başladı.Türkiye Gazetesi’nden Cem Küçük ise asgari ücret için en gerçekçi zam oranının yüzde 20 olduğunu söyledi. Küçük’e göre yüzde 30, yüzde 50 gibi asgari ücret zamları gerçekçi olmaktan çok uzak rakamlarmış.

Cem Küçük’ün yazısından ilgili kısım şu şekilde:

“Uzmanlara göre, güçlü bir dezenflasyon süreci yaşanırken ücret politikalarının da bu süreci destekleyecek bir çerçevede ele alınması, hem çalışanların alım gücünü korumak hem de fiyat istikrarındaki kazanımları kalıcı hâle getirmek açısından önem taşıyor. Ekonomistler, yüksek oranlı artışların hizmet sektöründe maliyet yönlü baskı oluşturabileceğini, ancak sürecin dengeli yönetilmesi hâlinde risklerin sınırlı kalacağını değerlendiriyor.

Enflasyonda hedefe doğru giderken asgari ücretin yüzde 20 artırılması daha mantıklı olur. Yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamlar gerçekçi değil. O zaman enflasyonda gerileme diye bir şey olmaz.””