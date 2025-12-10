Cem Küçük "Gerçekçi" Asgari Ücret Tahminini Açıkladı
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için toplantılar bu cuma günü başlayacak. Bakanlık yetkilileri ile birlikte işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelerek 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Milyonlarca vatandaş maaşlarının açlık sınırının altında kalmamasını beklerken, Türkiye Gazetesi’nden Cem Küçük, dezenflasyon sürecinin devam etmesi için asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması gerektiğini söyledi. 22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 26 bin 524 liraya yükselecek.
Türk-İş’in açıkladığı verilere göre kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 lira oldu.
