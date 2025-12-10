onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Cem Küçük "Gerçekçi" Asgari Ücret Tahminini Açıkladı

Cem Küçük "Gerçekçi" Asgari Ücret Tahminini Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 13:42

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için toplantılar bu cuma günü başlayacak. Bakanlık yetkilileri ile birlikte işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelerek 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Milyonlarca vatandaş maaşlarının açlık sınırının altında kalmamasını beklerken, Türkiye Gazetesi’nden Cem Küçük, dezenflasyon sürecinin devam etmesi için asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması gerektiğini söyledi. 22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 26 bin 524 liraya yükselecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 lira oldu.

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 lira oldu.

Asgari ücret aylardan beri açlık sınırının altında kalırken, vatandaşlar yeni asgari ücrette ciddi bir zam beklemeye başladı.Türkiye Gazetesi’nden Cem Küçük ise asgari ücret için en gerçekçi zam oranının yüzde 20 olduğunu söyledi. Küçük’e göre yüzde 30, yüzde 50 gibi asgari ücret zamları gerçekçi olmaktan çok uzak rakamlarmış.

Cem Küçük’ün yazısından ilgili kısım şu şekilde:

Uzmanlara göre, güçlü bir dezenflasyon süreci yaşanırken ücret politikalarının da bu süreci destekleyecek bir çerçevede ele alınması, hem çalışanların alım gücünü korumak hem de fiyat istikrarındaki kazanımları kalıcı hâle getirmek açısından önem taşıyor. Ekonomistler, yüksek oranlı artışların hizmet sektöründe maliyet yönlü baskı oluşturabileceğini, ancak sürecin dengeli yönetilmesi hâlinde risklerin sınırlı kalacağını değerlendiriyor.

Enflasyonda hedefe doğru giderken asgari ücretin yüzde 20 artırılması daha mantıklı olur. Yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamlar gerçekçi değil. O zaman enflasyonda gerileme diye bir şey olmaz.””

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın