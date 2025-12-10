onedio
Mardin’in "Kadrolu Eşekleri" Emekli Olacak: Her Sabah Saat 04.00’te İşe Başlıyorlardı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 12:43

Tarihi yapısıyla dikkat çeken Mardin’in Artuklu ilçesinde belediye, araçların giremediği sokaklarda çöpleri yıllardır eşekler yardımıyla topluyordu. Her gün saat 04.00’te mesaiye başlayan eşekler, temizlik görevlileriyle birlikte yaklaşık 5 saat boyunca çalışıyordu. Belediyenin hazırladığı yeni projeyle “kadrolu eşekler” emekliye ayrılacak ve onlar için hazırlanan 22 bin metrekarelik tesiste emekliliklerini geçirecekler.

Mardin’in Artuklu ilçesinde temizlik işlerinde kullanılan eşekler, uzun yıllardır bölgenin simgelerinden biri hâline gelmişti.

Araçların giremediği dar sokaklarda görev alan “kadrolu eşeklerin” yerine artık paletli araçların kullanılması için proje hayata geçirildi.

Kentte on yıllardır eşeklerle yürütülen temizlik işleri, bundan sonra paletli araçlarla gerçekleştirilecek. Bu araçların devreye girmesiyle birlikte peyderpey “emekli” edilecek olan işçi eşekler, 22 bin metrekarelik alana kurulacak emekli hayvan çiftliğinde yaşamını sürdürecek.

Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Asım Pilgir, şunları söyledi:

“Paletli araçlar burada merdivenlerin ve yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Eski Mardin, tarihi ve fiziki yapısı nedeniyle zorlu bir coğrafya. Merdivenli yapısı araç girişini engelliyor. Eskiden beri buradaki çöp toplama işi eşeklerle yapılıyordu. Ancak eşek sayısının azalması ve bu işte hayvan çalıştırmak istemememiz nedeniyle bu projeyi hayata geçirmek istedik.”

Belediyenin kadrolu işçi eşekleri her sabah saat 04.00’te mesaiye başlıyormuş.

Belediyenin kadrolu işçi eşeklerinin her sabah 04.00’te mesaiye başladığını belirten Pilgir, şöyle devam etti:

“Araçları bu bölgenin fiziki yapısına uygun olarak geliştirdik. Daha önce eşeklerimiz sabah 04.00’te işçilerimizle birlikte temizlik yapıyordu. Yaklaşık 4–5 saat içinde Eski Mardin’in tamamını temizliyorlardı. Ancak artık bu işi daha kısa sürede ve daha teknolojik araçlarla yapmayı planlıyoruz.”

Tamamen teknolojik araçlarla temizlik yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Pilgir, şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız, Eski Mardin’i tamamen eşeksiz ve teknolojik araçlarla temizlemek. İleride kültürel değer olarak belki bir iki eşeğimiz kalabilir ama onlar da yük taşımak için değil, sadece nostalji amaçlı olacak. Bunun dışında eşekleri temizlik işlerinden tamamen kaldırma yönündeki adımlarımız hızla devam ediyor.”

