Mardin’in "Kadrolu Eşekleri" Emekli Olacak: Her Sabah Saat 04.00’te İşe Başlıyorlardı

Araçların giremediği dar sokaklarda görev alan “kadrolu eşeklerin” yerine artık paletli araçların kullanılması için proje hayata geçirildi.

Kentte on yıllardır eşeklerle yürütülen temizlik işleri, bundan sonra paletli araçlarla gerçekleştirilecek. Bu araçların devreye girmesiyle birlikte peyderpey “emekli” edilecek olan işçi eşekler, 22 bin metrekarelik alana kurulacak emekli hayvan çiftliğinde yaşamını sürdürecek.

Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Asım Pilgir, şunları söyledi:

“Paletli araçlar burada merdivenlerin ve yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Eski Mardin, tarihi ve fiziki yapısı nedeniyle zorlu bir coğrafya. Merdivenli yapısı araç girişini engelliyor. Eskiden beri buradaki çöp toplama işi eşeklerle yapılıyordu. Ancak eşek sayısının azalması ve bu işte hayvan çalıştırmak istemememiz nedeniyle bu projeyi hayata geçirmek istedik.”