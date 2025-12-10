Mardin’in "Kadrolu Eşekleri" Emekli Olacak: Her Sabah Saat 04.00’te İşe Başlıyorlardı
Tarihi yapısıyla dikkat çeken Mardin’in Artuklu ilçesinde belediye, araçların giremediği sokaklarda çöpleri yıllardır eşekler yardımıyla topluyordu. Her gün saat 04.00’te mesaiye başlayan eşekler, temizlik görevlileriyle birlikte yaklaşık 5 saat boyunca çalışıyordu. Belediyenin hazırladığı yeni projeyle “kadrolu eşekler” emekliye ayrılacak ve onlar için hazırlanan 22 bin metrekarelik tesiste emekliliklerini geçirecekler.
Mardin’in Artuklu ilçesinde temizlik işlerinde kullanılan eşekler, uzun yıllardır bölgenin simgelerinden biri hâline gelmişti.
Belediyenin kadrolu işçi eşekleri her sabah saat 04.00’te mesaiye başlıyormuş.
