Haberler
Ekonomi
Başuzman İsa Karakaş “Analiz Net” Dedi: “Asgari Ücret 29 Bini Belki Görür”

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 11:50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıları bu hafta başlayacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu toplantıların ardından 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek. Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, farklı asgari ücret senaryolarını değerlendirdi ve işveren desteğinin biraz artırılması hâlinde asgari ücretin 29 bin lirayı görebileceğini iddia etti.

Türkiye’de asgari ücret görüşmeleri tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor.

Türkiye Gazetesi’nden İsa Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması gerektiğini vurguladı.

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

“Türk-İş'in verileri son derece ihtiyatlı, buna rağmen kasım ayı açlık sınırı 29.828 TL. Yeni asgari ücretin Şubat 2026’da işçinin cebine gireceği dikkate alındığında, açıklanacak açlık sınırının altında kalmaması gerekiyor. Bu durumda asgari ücretin en az 33.000–34.000 bandında olması elzem. Zira açlık sınırının altında ücret olmaz; bu, yasal düzenlemenin amacına aykırı.”

“Yasaya uygun asgari ücret 40 bin lira olmalı”

“TÜRK-İŞ'in bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti için belirlediği rakam esas alınmalı. Kasım ayında bu tutar 38.752 TL. Şubat 2026’da işçinin cebine gireceği düşünüldüğünde bu rakam 40.000 TL’nin altına düşmeyecek. Bu nedenle asgari ücretin iş mevzuatımız gereğince 40 bin TL’nin altında belirlenmemesi gerekir.”

“Benim analizim net. Yazdıklarımın arkasındayım”

“Bu gerçekler ışığında benim analizim net. 5–6 aydır yazdıklarımın arkasındayım. En düşük senaryo yüzde 25 artışla 27.600 TL, en yüksek senaryo ise yüzde 30 artışla 28.700 TL. Ancak Cumhurbaşkanımızın bir dokunuşuyla, işverenlere verilecek asgari ücret desteği biraz artırılırsa asgari ücret 29 bini belki görebilir.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Bozkurt

Asgari ücrete %50 zam gelse bile artış 11 bin TL ediyor zaten. Siz 3-5 bin için senaryo üretiyorsunuz.

Semih Kurnaz

Kemal Sunal Kiracı yükleniyor. O senaryolara hazırlanın. Boşa heveslenmeyin, 40 bin olacakmış :D