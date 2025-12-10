Başuzman İsa Karakaş “Analiz Net” Dedi: “Asgari Ücret 29 Bini Belki Görür”

Türkiye Gazetesi’nden İsa Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması gerektiğini vurguladı.

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

“Türk-İş'in verileri son derece ihtiyatlı, buna rağmen kasım ayı açlık sınırı 29.828 TL. Yeni asgari ücretin Şubat 2026’da işçinin cebine gireceği dikkate alındığında, açıklanacak açlık sınırının altında kalmaması gerekiyor. Bu durumda asgari ücretin en az 33.000–34.000 bandında olması elzem. Zira açlık sınırının altında ücret olmaz; bu, yasal düzenlemenin amacına aykırı.”