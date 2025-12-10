Başuzman İsa Karakaş “Analiz Net” Dedi: “Asgari Ücret 29 Bini Belki Görür”
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıları bu hafta başlayacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu toplantıların ardından 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek. Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, farklı asgari ücret senaryolarını değerlendirdi ve işveren desteğinin biraz artırılması hâlinde asgari ücretin 29 bin lirayı görebileceğini iddia etti.
Türkiye’de asgari ücret görüşmeleri tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor.
“Yasaya uygun asgari ücret 40 bin lira olmalı”
“Benim analizim net. Yazdıklarımın arkasındayım”
Asgari ücrete %50 zam gelse bile artış 11 bin TL ediyor zaten. Siz 3-5 bin için senaryo üretiyorsunuz.
Kemal Sunal Kiracı yükleniyor. O senaryolara hazırlanın. Boşa heveslenmeyin, 40 bin olacakmış :D