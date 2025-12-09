Doğal Gaz Faturalarında da Elektrik Tarifesi Uygulanacak! Bu Yıl Doğal Gaza Ne Kadar Zam Gelecek?

Bakan Bayraktar, elektrik faturalarında olduğu gibi doğal gaz faturalarında da yeni çalışma içinde olduklarını da ifade etti. Bayraktar, 'Yüzde 18-20 civarında beklenen bir enflasyon var. Bizim fiyat ayarlamalarımız da bu minvalde olacak. Bunun dışında SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz.' diye konuştu.