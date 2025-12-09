onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Doğal Gaz Faturalarında da Elektrik Tarifesi Uygulanacak! Bu Yıl Doğal Gaza Ne Kadar Zam Gelecek?

Doğal Gaz Faturalarında da Elektrik Tarifesi Uygulanacak! Bu Yıl Doğal Gaza Ne Kadar Zam Gelecek?

Zam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.12.2025 - 19:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında uygulanmaya başlanan tarifeli fatura sisteminin yeni yılda doğal gaz faturalarında da uygulanması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bakan Bayraktar ayrıca elektrik faturalarındaki 4 bin kilovatsaat sınırının yeni yılda bir kademe daha aşağı çekilebileceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

EPDK’nın aldığı yeni kararla birlikte elektrik faturalarında 4 bin kWh sınırı getirilmişti.

EPDK’nın aldığı yeni kararla birlikte elektrik faturalarında 4 bin kWh sınırı getirilmişti.

1 Ocak 2026’dan itibaren meskenlerde yıllık 4 bin kWh sınırını geçenler devlet desteğinden yararlanamayacak. Yani faturanız aylık 984 liranın üzerindeyse destekler iptal edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,  elektrikte düşük tarife için yıllık tüketim limitinin 4 bin kilovatsaat saat olarak belirlendiğini belirterek 'Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha aşağı çekebiliriz.' dedi

Doğal gaz faturalarında da aynı tarife hazırlığı.

Doğal gaz faturalarında da aynı tarife hazırlığı.

Bakan Bayraktar, elektrik faturalarında olduğu gibi doğal gaz faturalarında da yeni çalışma içinde olduklarını da ifade etti. Bayraktar, 'Yüzde 18-20 civarında beklenen bir enflasyon var. Bizim fiyat ayarlamalarımız da bu minvalde olacak. Bunun dışında SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz.' diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın