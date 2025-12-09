Doğal Gaz Faturalarında da Elektrik Tarifesi Uygulanacak! Bu Yıl Doğal Gaza Ne Kadar Zam Gelecek?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında uygulanmaya başlanan tarifeli fatura sisteminin yeni yılda doğal gaz faturalarında da uygulanması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bakan Bayraktar ayrıca elektrik faturalarındaki 4 bin kilovatsaat sınırının yeni yılda bir kademe daha aşağı çekilebileceğini belirtti.
EPDK’nın aldığı yeni kararla birlikte elektrik faturalarında 4 bin kWh sınırı getirilmişti.
Doğal gaz faturalarında da aynı tarife hazırlığı.
