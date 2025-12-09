Ekonomist Devrim Akyıl 'Yeni Kral'ı Gümüş İlan Etti: "Ev Aldırır" Teorisini Açıkladı
Geçen sene pek çok yatırımcının ‘yatırım sepeti’ne dahil ettiği gümüş, 2025 yılında rekor kırdı. Yılın başından bu yana yüzde 142 kazandıran gümüşün 2026’da da aynı performansı göstermesi bekleniyor. YouTube’da Emre Kulcanay EKTV kanalına konuk olan ekonomist Devrim Akyıl, yeni kralın gümüş olduğunu ilan etti. Akyıl, “Gümüş ev aldırır” teorisini anlattı.
Gümüş fiyatları 2025'te tarihi zirvelere ulaştı. 'Yeni kral' gümüş oldu.
Ekonomist Devrim Akyıl, "Gümüş ev aldırır teorisi"ni açıkladı.
