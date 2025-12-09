Ekonomist Devrim Akyıl 'Yeni Kral'ı Gümüş İlan Etti: "Ev Aldırır" Teorisini Açıkladı

Gümüş, 2025 yılının şampiyonu oldu. Güvenli liman altının tahtını sallayan gümüş, en çok tercih edilen ikinci yatırım aracı oldu. Uzmanlara göre gümüşün yükselişi 2026 yılında da devam edecek.

Gümüş fiyatı

Gram gümüş 9 Aralık Salı 2025 günü 80 TL’ye ulaştı.

Yeni Kral: Gümüş

Ekonomist Devrim Akyıl, gümüşün 'yeni kral' olduğunu açıkladı. Gümüşe dair açıklamalarda bulunan Akyıl, 'Yeni kral gümüş. Çok eski bir kral aslında. Gümüş çok önemli metal. Uzun zamandır hatta eğitimlerimin başlangıç noktasını hep bunun üzerinden kurarım. Aslında en eski para birimidir gümüş. Fakat unutulmuş bir para' dedi.