Ekonomist Devrim Akyıl 'Yeni Kral'ı Gümüş İlan Etti: "Ev Aldırır" Teorisini Açıkladı

Ekonomist Devrim Akyıl 'Yeni Kral'ı Gümüş İlan Etti: "Ev Aldırır" Teorisini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2025 - 14:45

Geçen sene pek çok yatırımcının ‘yatırım sepeti’ne dahil ettiği gümüş, 2025 yılında rekor kırdı. Yılın başından bu yana yüzde 142 kazandıran gümüşün 2026’da da aynı performansı göstermesi bekleniyor. YouTube’da Emre Kulcanay EKTV kanalına konuk olan ekonomist Devrim Akyıl, yeni kralın gümüş olduğunu ilan etti. Akyıl, “Gümüş ev aldırır” teorisini anlattı. 

Gümüş fiyatları 2025'te tarihi zirvelere ulaştı. 'Yeni kral' gümüş oldu.

Gümüş fiyatları 2025'te tarihi zirvelere ulaştı. 'Yeni kral' gümüş oldu.

Gümüş, 2025 yılının şampiyonu oldu. Güvenli liman altının tahtını sallayan gümüş, en çok tercih edilen ikinci yatırım aracı oldu. Uzmanlara göre gümüşün yükselişi 2026 yılında da devam edecek. 

Gümüş fiyatı

Gram gümüş 9 Aralık Salı 2025 günü 80 TL’ye ulaştı. 

Yeni Kral: Gümüş

Ekonomist Devrim Akyıl, gümüşün 'yeni kral' olduğunu açıkladı. Gümüşe dair açıklamalarda bulunan Akyıl, 'Yeni kral gümüş. Çok eski bir kral aslında. Gümüş çok önemli metal. Uzun zamandır hatta eğitimlerimin başlangıç noktasını hep bunun üzerinden kurarım. Aslında en eski para birimidir gümüş. Fakat unutulmuş bir para' dedi.

Ekonomist Devrim Akyıl, "Gümüş ev aldırır teorisi"ni açıkladı.

Ekonomist Devrim Akyıl, "Gümüş ev aldırır teorisi"ni açıkladı.

Akyıl, gümüşe dair sözlerini şöyle sürdürdü:

Gümüş fiyatı yükselecek mi?

'Gümüş gündemden çok uzun süredir çıkmıştı. Gümüşün çok çıktığını konuşuyoruz ben bunun 2028 yılına kadar 40’lara 50’lere kadar düşeceğini düşünüyorum. Üç basamaklara çıkmasını beklediğim hareketin içindeyiz. Ons bazında söylüyorum. Bu hareket illa üç basamaklara kadar devam eder. En azından 90 doların üstüne doğru hareket içindeyiz teknik olarak. Yukarı doğru kopmaya başladığı zaman fiziki taleple her türlü çılgınlık söz konusu olabilir. Ufak bir miktar gümüşün ev aldıracağına dair bir teorim vardı.

O teoride ısrarcıyım. Çünkü burada hem gerçek sebeplere hem de ekonomi tarihini okumaya dayalı bir bilgi seli var. Aslında gümüşün altın kadar iyi koruma aracı olduğunu yatırımcılar aklından çıkarmasın. ‘Gümüş aldım ömür boyu tutacağım’ algım olmadı. Bunların döngüleri var. 2019’da başlayan döngüde 2028 yılına büyük ihtimalle bunların yükselişine devam edebileceğini ama yavaş yavaş trenden inebileceğini söyleyebilirim.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
