Ünlü Gelinlik Markası Türkiye’den Çekildi: Çalışanlar Maaşlarını Alamadı
Ünlü gelinlik devi Oleg Cassini, Türkiye’deki faaliyetlerini 14 yılın sonunda sonlandırdı. Markanın Adana’daki mağazasında çalışan personeller toplam 5 milyon lira tazminatlarını ve maaşlarını alamadığını söyledi. Çalışanlar mağdur olduklarını söyleyerek haklarını talep etti.
Ünlü gelinlik markası Oleg Cassini, Türkiye'deki faaliyetlerini geçen aylarda sonlandırdı.
