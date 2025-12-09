Ünlü Gelinlik Markası Türkiye’den Çekildi: Çalışanlar Maaşlarını Alamadı

Türkiye’de 14 yıl faaliyet gösteren Oleg Cassini, ani bir kararla Türkiye’den çekilmişti. Adana mağazası çalışan 9 personel, 5 milyon lira tutarındaki tazminatları olduklarını ve maaşlarını alamadıklarını söyledi. Mağdur edildiklerini söyleyen çalışanlar Türkiye’de hiçbir yetkili bulunmadığını dile getirdi.

Adana'da mağazanın müdürü Hande Zırtlan sürecü anlatarak, '13 Ekim 2025 yılında Türkiye'den çekildi. Burası da dahil olmak üzere bütün mağazalardaki çalışanların hepsi işten çıkartıldı. Çalışanların haklarını talep edebilecekleri bir pozisyon bırakmadan çekildiler. Şirket sorumlusu yurtdışında ve kendimizi ifade ettiğimizde şu an için yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Türkiye'de hiçbir yetkili bulunmuyor. Tamamen yurtdışına bağlı bir firmaydık. Yatırımcılar yurtdışında faaliyetlerine devam ediyor. Herkesin ticari hayatı sürerken, Türkiye'deki bu pozisyonda bizler tamamen ortada bırakılmış olduk' dedi.