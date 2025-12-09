onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ekonomist Mert Başaran 100 Lirayla Zengin Olmanın Yollarını Anlattı

Ekonomist Mert Başaran 100 Lirayla Zengin Olmanın Yollarını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2025 - 12:36

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok vatandaş nasıl birikim yapacağını, hızlıca nasıl kazanç elde edeceğini merak ediyor. Sosyal medyada yatırım önerileriyle tanınan ekonomist Mert Başaran, TGRT Haber’den Bengü Sarıkuş’a konuştu. Başaran, 100 TL ile zengin olabileceğini dile getirerek “ 7-8 yıl altın biriktirerek daire alan biriyle tanıştım” dedi. İşte Mert Başaran’dan vatandaşlara tasarruf önerileri...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zengin nasıl olunur? Ekonomist Mert Başaran, vatandaşlara birikim yapmanın yollarını anlattı.

Zengin nasıl olunur? Ekonomist Mert Başaran, vatandaşlara birikim yapmanın yollarını anlattı.

100 lirayla para kazanmanın ve birikim yapmanın mümkün olduğunu söyleyen ekonomist Mert Başaran, “Hep 100 liralarla başladı” dedi. Yaklaşık 8 yıl altın biriktirerek daire alan birisiyle tanıştığını söyleyen Başaran, “Damlaya damlaya göl oluyor” diye konuştu. 

Kısa sürede gelir kazanmaya inanmadığını dile getiren Başaran, 10-15 senede iyi birikim sahibi olunacağını belirtti. 

Ek gelir kapısının ne olabileceğini anlatan Başaran, “Yurt dışı hisse senedi alım satımı yapılabilir, normal hisse senedi trade yapılabilir. YouTube, Instagram’da iyi içerikler üreterek para kazanılabilir. İnterneti iyi kullanarak ek gelir sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Mert Başaran: “AVM gezmelerini azaltmanız lazım.”

Mert Başaran: “AVM gezmelerini azaltmanız lazım.”

Tasarruf yapmanın yollarını da anlata Başaran, kredi kartından mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Başaran, “Online alışveriş tüketimi artırır, bunları yaparak ihtiyacınız olmayan şeyleri daha kolay alıyorsunuz.

AVM gezmelerinizi azaltmanız lazım. Bu gezilerde ihtiyacınız olmayan şeyleri alıyorsunuz” diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın