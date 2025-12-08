Pegasus’tan Dev Satın Alım: Bir Ülkenin Hava Yollarını Satın Aldı
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Pegasus Hava Yolları, dev satın alıma imza attı. Pegasus, Çek Hava Yolları iştiraki Smartwings isimli şirketi satın aldı. Satın alımın bedeli 154 milyon euro olarak açıklandı. Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, satın alımla ilgili açıklama yaptı.
Pegasus, bir ülkenin hava yollarını satın aldı.
Çek Cumhuriyeti'nin en büyük hava yolu.
