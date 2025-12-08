onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Pegasus’tan Dev Satın Alım: Bir Ülkenin Hava Yollarını Satın Aldı

Pegasus’tan Dev Satın Alım: Bir Ülkenin Hava Yollarını Satın Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.12.2025 - 15:28

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Pegasus Hava Yolları, dev satın alıma imza attı. Pegasus, Çek Hava Yolları iştiraki Smartwings isimli şirketi satın aldı. Satın alımın bedeli 154 milyon euro olarak açıklandı. Pegasus  CEO'su Güliz Öztürk, satın alımla ilgili açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pegasus, bir ülkenin hava yollarını satın aldı.

Pegasus, bir ülkenin hava yollarını satın aldı.

Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings, Türk devi Pegasus Hava Yolları tarafından satın alındı. Yapılan açıklamada iki hava yolu grubunun 154 milyon euro karşılığında satın alındığı belirtildi. Anlaşmaların imzalandığı dile getirilirken Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, açıklama yaptı. Öztürk, “Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz” dedi. 

Öztürk, 'Filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings'in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Amacımız sadece ölçek büyütmek değil; uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı güçlü bir yapı kurmak' dedi.

Çek Cumhuriyeti'nin en büyük hava yolu.

Çek Cumhuriyeti'nin en büyük hava yolu.

Smartwings, Çek Hava Yolları ve Smartwings markalarıyla faaliyet gösteriyor. Çekya’nın en büyük hava yolu şirketi olan Smartwings, 20 ülkede 80 farklı destinasyona uçuş gerçekleştiriyor. Öte yandan satın alım süreci gerekli yasal onayların alınması ve devir şartlarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın