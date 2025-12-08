Pegasus’tan Dev Satın Alım: Bir Ülkenin Hava Yollarını Satın Aldı

Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings, Türk devi Pegasus Hava Yolları tarafından satın alındı. Yapılan açıklamada iki hava yolu grubunun 154 milyon euro karşılığında satın alındığı belirtildi. Anlaşmaların imzalandığı dile getirilirken Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, açıklama yaptı. Öztürk, “Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz” dedi.

Öztürk, 'Filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings'in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Amacımız sadece ölçek büyütmek değil; uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı güçlü bir yapı kurmak' dedi.