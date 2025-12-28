Ünlü Yatırımcıdan 50 Yaş Üstü İçin Kritik Tavsiyeler

Munger’a göre çoğu insan, neyin gerçekten önemli olduğunu bilmediği için hayatına sürekli yeni şeyler ekler. Daha fazla eşya, daha fazla harcama ve daha fazla dikkat dağıtıcı unsur, mutluluk yerine gürültü üretir. Oysa gerçek konfor, gereksiz olanı ayıklamakla başlar. Bir harcama yapmadan önce “Bunu alabilir miyim?” yerine “Bu hayatımda yer almayı hak ediyor mu?” sorusu sorulmalıdır. Servet, sadece parayı değil, dikkati ve zamanı da bilinçli biçimde yönlendirebilmektir.