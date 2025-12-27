Memur ve Emeklinin Zam Oranı 5 Ocak'ta Belli Olacak: Masada Hangi Senaryolar Var

11 aylık enflasyonun yüzde 29,74’e ulaşmasıyla birlikte, ocak ayı zamlarına ilişkin senaryolar da netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 31–33 bandında öngördüğü enflasyon aralığı, maaş artışlarının hangi seviyede olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31’de kalması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 12,28’e, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 18,70’e çıkacak. Enflasyonun üst bant olan yüzde 33’e ulaşması durumunda ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış yüzde 14’e, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 20,51’e kadar yükselecek.

Aralık ayı TÜFE’sinin beklentilerin altında gelmesi halinde, enflasyonun yüzde 31’e yakın gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak zam oranlarının yüzde 12,28 ve yüzde 18,70 seviyelerinde şekillenmesi olasılığı öne çıkıyor.