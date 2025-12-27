onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Memur ve Emeklinin Zam Oranı 5 Ocak'ta Belli Olacak: Masada Hangi Senaryolar Var

Memur ve Emeklinin Zam Oranı 5 Ocak'ta Belli Olacak: Masada Hangi Senaryolar Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2025 - 22:41

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından, yeni yılda memur ve emeklilere uygulanacak maaş artışları merak konusu oldu. Zam oranları, 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinlik kazanacak.

Kaynak - Ekonomim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 aylık enflasyon rakamı belli oldu son ay bekleniyor.

5 aylık enflasyon rakamı belli oldu son ay bekleniyor.

Memur ve emekli maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkına göre hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 yükseldi, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. Bu verilerle birlikte yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon rakamları netleşirken, memur ve emeklilerin şimdiden hak ettiği 5 aylık zam farkı da ortaya çıktı.

5 aylık oran nasıl bir zama denk düşüyor?

5 aylık oran nasıl bir zama denk düşüyor?

Beş aylık enflasyon verileri dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı ise yüzde 17,55’e ulaştı. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte ocak ayında uygulanacak nihai zam oranları kesinleşmiş olacak.

İhtimaller neler?

İhtimaller neler?

11 aylık enflasyonun yüzde 29,74’e ulaşmasıyla birlikte, ocak ayı zamlarına ilişkin senaryolar da netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 31–33 bandında öngördüğü enflasyon aralığı, maaş artışlarının hangi seviyede olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31’de kalması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 12,28’e, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 18,70’e çıkacak. Enflasyonun üst bant olan yüzde 33’e ulaşması durumunda ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış yüzde 14’e, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 20,51’e kadar yükselecek.

Aralık ayı TÜFE’sinin beklentilerin altında gelmesi halinde, enflasyonun yüzde 31’e yakın gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak zam oranlarının yüzde 12,28 ve yüzde 18,70 seviyelerinde şekillenmesi olasılığı öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın