Milyonlarca Emeklinin Maaşından Borç Kesilecek: SGK Uzmanı Yeni Uygulamanın Tarihini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
08.12.2025 - 14:03

Ekim ayında TBMM’ye verilen 36 maddeden oluşan “Torba Kanun” kabul edilerek yasalaştı. Torba Kanun’da milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren maddelere yer verildi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında Torba Kanun’da yer alan değişiklikleri yazdı. Karakaş, emekli maaşından borç kesileceğini ifade etti. Karakaş'ın ifadelerine göre SGK’ya borcu olan emeklinin maaşından maksimum yüzde 25 borç kesilecek. Yeni düzenlemenin tarihi ise belli oldu.

Emekli maaşından ne kadar borç kesilecek?

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında verilen ‘Torba Kanun’ yasalaştı. Torba Kanun’da emekli maaşlarına dair değişiklikler yer aldı. İsa Karakaş söz konusu değişiklikleri açıkladı. 

Karakaş, SGK’ya borcu olan emeklilerin maaşından yüzde 25’i geçmemek üzere kesinti yapılacağını dile getirdi. Prim, genel sağlık sigortası, idari para cezası da maaşlardan tahsil edilecek.

SGK uzmanı yeni uygulamanın tarihini açıkladı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek borç uygulamasının tarihini açıkladı. SGK tarafından uygulanacak bu değişiklik 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. 

Öte yandan Karakaş, “Asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek” dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
