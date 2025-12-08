Milyonlarca Emeklinin Maaşından Borç Kesilecek: SGK Uzmanı Yeni Uygulamanın Tarihini Açıkladı
Ekim ayında TBMM’ye verilen 36 maddeden oluşan “Torba Kanun” kabul edilerek yasalaştı. Torba Kanun’da milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren maddelere yer verildi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında Torba Kanun’da yer alan değişiklikleri yazdı. Karakaş, emekli maaşından borç kesileceğini ifade etti. Karakaş'ın ifadelerine göre SGK’ya borcu olan emeklinin maaşından maksimum yüzde 25 borç kesilecek. Yeni düzenlemenin tarihi ise belli oldu.
Emekli maaşından ne kadar borç kesilecek?
SGK uzmanı yeni uygulamanın tarihini açıkladı.
