Milyonlarca Emeklinin Maaşından Borç Kesilecek: SGK Uzmanı Yeni Uygulamanın Tarihini Açıkladı

“Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında verilen ‘Torba Kanun’ yasalaştı. Torba Kanun’da emekli maaşlarına dair değişiklikler yer aldı. İsa Karakaş söz konusu değişiklikleri açıkladı.

Karakaş, SGK’ya borcu olan emeklilerin maaşından yüzde 25’i geçmemek üzere kesinti yapılacağını dile getirdi. Prim, genel sağlık sigortası, idari para cezası da maaşlardan tahsil edilecek.